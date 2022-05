Chcete s Porsche 911 (964) vyrazit do terénu? Kalifornská firma nabízí kit Safari Sportsman

Kalifornská společnost Russell Built Fabrication se již několik let zabývá stavbou a úpravami Porsche 911 do extrémního terénu. A protože chtějí své znalosti a zkušenosti sdílet i v cenově přijatelnější podobě, připravili off-roadový balíček pro 911 generace 964, kterému říkají Safari Sportsman.

Úpravy se týkají především obou náprav vozu, které jsou náležitým způsobem posíleny, aby zvládly jízdu v náročném terénu. Nová jsou také kola Baja, které Russell Built Fabrication nabízí v pěti různých vzhledových a barevných provedeních. Ať vyberete jakoukoliv sadu, obuta bude do terénních pneumatik Toyo Open Country. Nechybí ani ochrana podvozku a posílený brzdový systém.

Vůz je rozšířen, čemuž odpovídají také rozšířené blatníky, které zároveň sportovnímu Porsche přidávají na dramatickém vzhledu. Širší je rozchod i rozvor kol a délka chodu kol se zvětšila na 25,4 centimetrů. Dále je nový přední i zadní nárazník, včetně přídavných trubkových nárazníků. Za příplatek je k dispozici karbonový střešní nosič, do nárazníku integrované mlhovky a rallyeová světla na kapotě.

Těm, kterým by sériový výkon jejich Porsche připadal nedostatečný, Russell Built Fabrication nabízí pomoc i v této oblasti. Společnost dokonce dává na výběr ze tří výkonových stupňů – 231 kW (314 k), 261 kW (355 k) a 298 kW (406 k). V nejslabší variantě má motor objem 3,6 litru, v prostřední 3,8 litru a v té nejsilnější rovné čtyři litry. Ve všech případech je součástí upravený výfukový systém. Na přání v Kalifornii posílí také převodovku.

Za základní úpravu bez příplatků si společnost Russell Built Fabrication řekne 135 tisíc dolarů, tedy téměř 3,2 milionu korun. V ceně sice není výchozí Porsche 911 (964), ale zahrnuje instalaci kitu, jeho finální naladění a lakování auta. Je to sice hodně peněz, ale pokud se svým Porsche chcete do terénu, pořád je to méně, než kolik byste dali za Porsche 911 All-Terrain Competition Study od (rovněž) kalifornského Singeru.