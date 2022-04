Úplně první Bentley T se probouzí k životu. Pro firemní muzeum

Bentley se rozhodl pro dokončení renovace prvního postaveného exempláře série T. Ta přinesla v polovině 60. let minulého věku spoustu technických inovací. Unikátní kousek ozdobí firemní sbírku.

Bentley série T se stal prvním vozem značky se samonosnou karoserií, která nahradila tradiční rám. Vzhledem k tomu, že věhlasná automobilka s okřídleným B ve znaku byla od počátku 30. let minulého věku v majetku Rolls-Royce, šlo o dvojče modelu Silver Shadow (stříbrný stín). Konstrukce obou vozů se shodovala, lišily se prakticky pouze maskou chladiče.

Bentleye T zdědily motor po předchůdcích, „Zázrak inženýrství“ měl premiéru v roce 1959 v řadě S2. Ještě nedisponoval klasickým objemem 6,75 l. Vidlicový osmiválec OHV konstruktéra Jacka Phillipse měl „jen“ 6,23 litru a karburátory SU. Výkon byl v případě prvních kusů série T odhadován na 168 kW (228 k), obě britské automobilky tyto údaje tenkrát oficiálně nezveřejňovaly. Zákazníci měli ovšem na výběr dva kompresní poměry s ohledem na kvalitu benzinu, který tankovali, takže se čísla beztak lišila. Z dnešního pohledu nic moc, ale ve své době?

Pohonná jednotka se také chlubila největším specifickým výkonem ze všech sériově vyráběných na světě, na každou koňskou sílu připadalo jen 1,2 kg. Měla totiž hliníkový blok i hlavu. A byla tak dobrá, že tvořila základ všech dalších po celých šest desítek let, na onen slavný objem šesti a tří čtvrtin litru se dostaly na přelomu 60. a 70 let. Tehdy byl zvětšen zdvih, nejprve pro export. Bentley se s osmiválcem série L mimochodem rozloučil až v roce 2019, kdy dával více než dvojnásobek síly (399 kW/530 k) a oficiálně vypouštěl o 99 procent méně exhalací. Celkem vzniklo 36.000 agregátů se značkou Bentley všech provedení.

Menší než S3

Ale zpět k sérii T. Její oficiální představení Bentleye T proběhlo na pařížském autosalonu 5. října 1965. Nešlo tu zdaleka pouze o vzpomínaný monokok, motor, převodovka a nezávislé zavěšení všech čtyř kol vyžadovaly přítomnost pomocných rámů. Zadní náprava s byla opatřena pryžovými držáky Vibrashock, které zmírnily hluk i vibrace. Podvozek pak dostal samočinné udržování světlé výšky, které mu na přední nápravě vydrželo jen do roku 1969. Rovněž hydraulické kotoučové brzdy vpřed i vzadu představovaly v polovině 60. let modernu. Není divu, že vůz dokázal zrychlit z klidu na stovku za 10,9 s a upaloval až 185 km/h. I když vážil kolem 2,1 tuny...

Oproti Bentleyům S3 byla série T o takřka 18 cm kratší, 13 cm nižší a 9 cm užší. Pořád ale měla minimálně 5,17 m na délku, takřka 1,52 m do výšky a 1,8 m na šířku. Prostor v kabině i zavazadelník se však zvětšily, auto bylo menší zvenčí a větší uvnitř. Původně stálo 5.425 liber. Bentley do roku 1970 postavil 1.004 kusů s původním motorem, celkem pak do sezóny 1977 1.868 exemplářů T1, jak je také původní řada označována. Po ní přišla modernější, ale také mnohem vzácnější T2, která se rodila jen po tři léta.

Kromě čtyřdveřových sedanů T1 a devíti limuzín s lehce nataženým rozvorem existovaly i speciály: James Young postavil patnáctku dvoudveřových „saloonů“, nešlo o kupé. To s více sešikmeným zadním oknem nabízela pět let firemní karosárna Mulliner Park Ward (99 kusů), v její režii se zrodilo do roku 1971 i 41 otevřených vozů. Unikát pak představovalo úhledné kupé z karosárny Pininfarina (1968).

Zmrtvýchvstání

Bentley se rozhodl zrestaurovat vůbec první vyrobený kus série T (číslo podvozku SBH1001) pro svou tovární sbírku. Respektive v započatém znovuvzkříšení po pauze pokračovat. Práce by měly trvat 18 měsíců, tedy rok a půl. Tento konkrétní kus spatřil světlo světa 28. září 1965 v šedé barvě Shell Grey s modrým interiérem pochopitelně v kůži. Má ještě původní čtyřstupňovou samočinnou převodovku místo „tříkvaltu“ GM 400, který se zprvu dodával pouze pro Severní Ameriku. Automobilce sloužil k testování po celém světě.

Restaurátorské práce začaly už v říjnu 2016, kdy se pustila skupina firemních učňů v rámci výukového programu do odstraňování obložení interiéru a repase karoserie. Jenže pak přišla stopka, vedení automobilky se chtělo soustředit na produkci nových vozů. Na pohonnou jednotku tenkrát už nedošlo. Jenomže nyní Bentley uvádí, že motor neběžel posledních 15 let, ale nastartoval bez problémů. Pochopitelně po doplnění provozních kapalin. Také převodovce doba nečinnosti nijak neublížila.

Vůbec první Bentley T se jistě stane velkou ozdobou firemní „Heritage Collection“, ve které si vydobude své právoplatné místo. Možná za pár let budeme na automobily se spalovacím motorem jen s láskou vzpomínat a obdivovat je v muzeích..

Zdroje: Bentley Press, Carscoops, rrab.com, Wikipedia

Foto: Bentley