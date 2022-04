Upravená Babetta za milion? Na prodej je Pelas Pipo 50, víte, co je zač?

K tomuto pozapomenutému příběhu nás přivedl jeden český inzerát, v němž majitel nabízí pozoruhodnou malou motorku s označením Pelas Pipo 50, která využívá právě techniku Babetty. A chce za ni rovný milion korun.

"Je to velká vzácnost, kterou prodám movitému zájemci, kterého už nebaví plná garáž Porsche a chce něco ojedinělého. Vypadá to, že je to jediný kompletní kus na světě," píše prodejce v inzerátu.

To nás samozřejmě zaujalo, takže jsme se pustili do pátrání. Zjistili jsme, že Pelas Pipo 50 je stroj, který jako minimotocykl pro děti do 12 let vyvinula v první polovině devadesátých let slovenská firma Pelas sídlící v Trnavě.

Skutečně přitom využila techniku Babetty, zejména typu 134 Stella, který poháněl motor z verze 225, doplněný o dvoustupňovou převodovku. Moped už ovšem postrádal tradiční šlapadla známá z předchozích modelů, místo nich měl klasické stupačky a startování se provádělo pomocí nožní startovací páky.

Zajímavé však je, že v dobových propagačních materiálech Pelas zmiňuje jednostupňovou převodovku, je tedy možné, že se technika měnila a ladila. V brožuře se dále dočteme, že motor o objemu 49 kubických centimetrů poskytuje maximální výkon 1,75 kW při 5000 otáčkách za minutu a že spotřebuje v průměru 1,8 litru paliva na sto kilometrů. Maximální rychlost činila 40 km/h.

Video se připravuje ...

Nabízený kousek má podle prodejce převodovku dvoustupňovou. A je bez startovačky, do pohybu se uvádí roztlačením.

Techniku z Babetty trnavská firma "zabalila" do rámu deltabox a nové karoserie, kterou vyráběla slovenská společnost JAG Design (dnes JAG Nova), sídlící v obci Kostolná-Záriečie. Panely jsou z plastů vyztužených skelnými vlákny. Dětská motorka dále dostala nová světla - vpředu i vzadu najdeme dvojici kulatých lamp.

Kolik exemplářů Pelasu Pipo 50 vzniklo, bohužel nevíme. Rozhodně jich nebylo mnoho, takže dnes jde velice o vzácnou záležitost.

Video se připravuje ...

Kousek nabízený v české inzerci ale určitě není jediný kompletní na světě, víme například o jednom pojízdném a renovovaném stroji z Maďarska. Ten byl vyroben v roce 1993 a údaje na jeho výrobním štítku naznačují, že jde o 12. postavený exemplář.