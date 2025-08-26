Už řeší autorská práva? Čínská automobilka musela přejmenovat šmoulí auto
Čínské automobilky poslední roky pořádně zamakaly na technice i na designu. Dříve jsme v každém článku museli vyjmenovávat, kde všude konkrétní značka kopírovala, dnes už na něco takového dojde výjimečně. Stále ale pokusy existují, jak dokazuje případ novinky Geely.
Že si v Číně nikdy nedělali moc hlavu s autorskými právy, je všeobecně známo. Téměř každá tamní automobilka začala s kopiemi a třeba takový BYD ještě na začátku minulé dekády nic jiného nenabízel. Některé automobilky si na tom založily živnost a třeba při koupi Landwindu X7 vám přímo v autosalonu nabídli přelepení log na Range Rover, jehož kopií X7 byla. Dnes je situace zásadně lepší a vyložené kopie se už moc neobjevují, jen se jmény si stále nikdo moc hlavu neláme.
Zatímco na západě má každá značka své zavedené schéma pojmenování, v Číně se toto neřeší. A tak existuje Aito M5, Roewe i5 nebo Changan X5, z čehož v Mnichově jistě nejsou nadšeni. I v tomto se ale asi situace mění, jak nově poznala automobilka Geely.
Ta nedávno uvedla nový malý elektromobil nazvaný Livan Smurf EV. Smurf je anglické pojmenování modrých tvorů, které v Česku známe jako Šmouly. Nejde jen o podobnost anglického pojmenování, v čínštině se auto nazývá Lan Jingling, což je totožné jako místní jméno pro belgický komiks. A promo fotky vozu v sytě modrém lakování dávají najevo, co zde bylo záměrem.
V dnešní době už není neobvyklé, že zahraniční značky spolupracují s čínskými automobilkami na speciálních edicích některých modelů. Třeba Wuling uvedl svůj Hongguang Mini EV v edici Gameboy a ještě menší Nano EV v edici Disney. Jenže Geely na to šlo jednodušeji a prostě se nikoho neptalo. V Belgii si toho všimli, vyjádřili svou nelibost s celou situací a u Geely muselo dojít na přejmenování.
Malé hranaté autíčko se tak ze šmouly stalo modrým balonem. Nový oficiální název je Livan Blue Balloon, neboli Lan Qiqiu v originále. Jenže se tak stalo poté, co první kusy vozů už zamířily k dealerům. Automobilka tak musela změnit nejen marketingové materiály a vše kolem, ale dokonce i přelepit loga na již vyrobených vozech.
Livan Modrý Balón je jen 3,1 metru dlouhé elektrické minivozítko, které je jen přeznačkovaným modelem Geely Panda Mini EV. Livan je jednou z novějších značek spadajících pod Geely a dnes se věnuje na domácím trhu pouze elektromobilům. Nově ale vstoupil také do Evropy a třeba ve Španělsku se pod touto značkou prodávají spalovací SUV. Dříve byla značka známá jako Lifan a ještě před odkoupením koncernem Geely vyráběla velmi levné a velmi nekvalitní spalovací vozy, které se velmi krátce prodávaly i v Česku.
Blue Balloon má elektromotor o výkonu 30 kW pohánějící zadní kola a baterii o kapacitě 17 kWh. Maximální rychlost je 100 km/h a dojezd 210 kilometrů v nepřesném čínském cyklu CLTC. Za to vše si ale Livan řekne v přepočtu jen o asi 90.000 Kč. Jestli bude Modrý Balón dostupný i v jiné než modré barvě, zatím není známo.
Zdroj: Tycho de Feijter, zdroj foto: Livam, zdroj videa: Geely