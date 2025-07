Už se ví, jak to bude s motory ostrých BMW a normou Euro 7. Jsou to dobré zprávy

Stále se zpřísňující emisní normy stojí za koncem výroby nejednoho zajímavého motoru. Norma Euro 7 však nebude znamenat konec šesti- a osmiválcových motorů BMW M. Britskému magazínu Autocar to na goodwoodském Festivalu rychlosti prozradil Frank van Meel, šéf divize.

Největší výzvou podle něj nebylo vytvořit motor, který by normy splnil, nýbrž „zachovat výkony“. Úrovně, na kterých musí emise škodlivin při testování být, zůstávají sice stejné jako u stávající normy Euro 6e, ale testování probíhá v širším spektru možných jízdních situací. To znamená i při požadavku na maximální výkon, tedy např. při tažení těžkého přívěsu do prudkého kopce.

„Celé to je o tom, že jedete s lambdou 1, a to musíte udržet,“ řekl. Lambda 1 znamená perfektně vyvážené množství paliva a vzduchu. „Také není možnost chlazení. Běžně při požadavku na vysoký výkon chladíte použitím paliva,“ tedy vstříknutím většího množství paliva do spalovací komory. „S Euro 7 to není možné, takže musíte najít jiný způsob, jak zamezit nárůstu teploty,“ vysvětluje van Meel.

Spalovací proces tak podle něj musí být vylepšen právě s ohledem na tyto aspekty. „Samozřejmě můžete snížit výkon, abyste se nárůstům teploty vyhnuli, ale to nechcete,“ říká. Přepracování se podrobněji nevěnoval, změny podle něj mají být jen „velmi zajímavé“.

„Řadový šestiválec je součástí našeho dědictví a V8 má dlouhou historii v závodění, takže u nich zůstaneme,“ pokračoval. Na otázku, zda vozy divize M mohou dostat tříválce či čtyřválce s významnější elektrifikací, odpověděl jednoznačným „Ne“ a dodal, že si nedovede představit čtyřválec v M5. Touto cestou se vydal Mercedes-AMG u modelu C 63 a nejen u fanoušků, nýbrž ani u zákazníků se to nesetkalo s kladnou odezvou.

