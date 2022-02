V Belgii je na prodej Volvo 480 ES s nájezdem 77 km. Za 550 tisíc korun

Pohledné Volvo 480 na silnicích příliš často nepotkáte, o to zajímavější pohled na něj je. Pokud po něm toužíte a chcete kousek v co nejlepším stavu, zamiřte do Belgie. Na prodej je tam jedno prakticky nové, ale má to háček. A cena téměř 550 tisíc korun to není.