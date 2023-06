Mýtné na českých dálnicích by se od příštího března mohlo zvýšit o deset až 15 procent. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Uvedl, že zvýšení umožňuje změna evropské směrnice a mýtné lze navýšit o poplatky za emise. Zvýšení je podle něj potřeba i kvůli investicím do dopravní infrastruktury. V příštím roce by se mělo otevřít přes 100 kilometrů dálnic. Zvýšení mýtného by podle Kupky mělo přinést 1,4 až dvě miliardy korun navíc do státního rozpočtu, nyní se vybere ročně 14 miliard korun.

Zdražení umožní Evropská směrnice

Kupka uvedl, že vláda doposud neměla možnost mýtné zvyšovat, nyní to umožní změna evropské směrnice. Podle Kupky se bude hledat míra zdražení, která by neohrozila dopravce.

Video se připravuje ...

Vláda již dříve oznámila, že příští rok se zvýší cena roční dálniční známky na 2300 korun ze současných 1500 korun. Spolu se zvýšením mýtného by to podle Kupky mělo přinést do rozpočtu až 3,5 miliardy korun. Doplnil, že pokud by se dálniční známka zdražovala o inflaci, stála by více než plánovaných 2300 korun.

Souhlasí i opozice

Se zvýšením mýtného souhlasili v ČT i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD). Havlíček by byl v navyšování střízlivější, podle Netolického je to jedna z cest, jak zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy.

Kupka řekl, že je ale potřeba stavět železniční tratě, protože ve srovnání například s Německem jezdí po nejvíce vytížených trasách v ČR výrazně méně vlaků. "Při současné síti nejsme s to posilovat dál železniční dopravu," řekl. Je potřeba budovat vysokorychlostní železnici.