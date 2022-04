V Mladé Boleslavi začala výroba kabelových svazků, přesunula se z Ukrajiny

Za pracovnicemi, které sem přijely z Ukrajiny, mohou dorazit také jejich rodiny, řekli dnes novinářům člen představenstva Škody Auto Karsten Schnake a výkonný ředitel PEKM Kabeltechnik Jan Chabera.

Nyní přesunutá výroba kabelových svazků neřeší podle vedoucího oddělení nákupu pro konektivitu a elektriku Škody Auto Jana Melichara zastavení výroby modelu Enyaq, která stojí právě kvůli nedostatku kabelových svazků. Svazky pro tento model dodává jiná společnost, i tam se ale výrobu již podařilo obnovit, obnoví se tak také výroba Enyaqu.

Podle Melichara se bude v hale duplikovat asi 50 procent poptávky Škody Auto po kabelových svazcích od tohoto dodavatele. "Výroba na Ukrajině stále běží, bohužel vzhledem k bezpečnostním opatřením ten výstup není takový, jaký my potřebujeme, takže máme drobné nedodělky. Ale jsme schopni to nějak zajistit," uvedl Melichar.

Podle Chabery se začal řešit přesun výroby z Ukrajiny ihned po zahájení ruské invaze. Pracovnice do Česka z Ukrajiny přijely zhruba před dvěma týdny, ještě o víkendu se dokončovala stavba výrobní linky, dnes se zde vyrábí poprvé. Využita je nyní jen část pronajaté haly, nejpozději do srpna by se měla hala výrobou kabelových svazků zaplnit celá. Firma PEKM ale za tímto účelem přijme nové zaměstnance přímo z Mladé Boleslavi a okolí. Zda do Česka přijedou i další zaměstnanci firmy z Ukrajiny, není zatím jasné.

Do Mladé Boleslavi se přesunula výrobní linka přímo z ukrajinského Lvova, 35 zaměstnankyň tvoří asi tři procenta zaměstnanců ukrajinské firmy, která je dceřinou společností PEKM a zaměstnává ve Lvově asi 1200 lidí. Původně mělo do Česka dorazit 50 pracovnic, 15 si jich ale cestu rozmyslelo a zůstaly na Ukrajině. Karsten Schnake uvedl, že Škoda s přesunem výroby i zaměstnankyň do Česka pomohla. Podle něj se připravuje také přesun rodin pracovnic, pokud o to projeví zájem.

Kabelové svazky se budou podle Chabery nadále vyrábět i na Ukrajině, jde tak o duplikaci výroby. Do ČR se z Ukrajiny přesunula pouze dnes spuštěná linka, další linky již budou pořízené jako nové. "Zaměřujeme se na tu duplikaci, abychom právě ty výrobní prostředky a kapacitu mohli využívat i z toho ukrajinského závodu," uvedl Chabera. V případě jakýchkoliv významnějších omezení na Ukrajině by tak měla firma v ČR výrobu z omezené části nahradit.