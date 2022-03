Elektrická Škoda Enyaq neříká o nabíjení úplnou pravdu. Majitele může zaskočit

Že se nabíjecí výkon elektromobilu odvíjí od mnoha proměnných, není žádným tajemstvím. Pokud výrobce slibuje maximum například 100 kW, rozhodně to neznamená, že jej dosáhnete pokaždé. Kromě výkonu nabíječky záleží také na venkovní teplotě, aktuálním stavu dobití či teplotě akumulátoru.

Elektromobily Škoda Enyaq a Enaq Coupé slibují po nedávné aktualizaci softwaru na verzi ME 3 dobíjecí výkon až 135 kW. Rozhodně se nestává často, že bychom u dobíječky pozorovali výrazně vyšší výkon, než jaký výrobce avizuje. Jenže mladoboleslavské elektrovozy, stejně jako jejich další sourozenci na koncernové platformě MEB, to evidentně dokážou.

Na svém twitterovém účtu se totiž Štěpán Řehák, mluvčí Škoda Auto zodpovědný za elektromobilitu, pochlubil videem z nabíjecí stanice Ionity (až 350 kW). V něm Enyaq Coupé RS iV nabíjí výkonem výrazně vyšším než deklarovaných 135 kW. Ve videu se krátce objevuje výkon 173 kW, fotografie pod příspěvkem pak prozrazuje, že se elektrické SUV dostalo až na 175 kW.

„Slíbili jsme, že s novým softwarem ME 3 zvýšíme nabíjecí výkon na 135 kW. Zde je můj test v 8 stupních Celsia s baterií v optimální teplotě. Zbývá-li akumulátoru 5 %, získáte 100 kilometrů za šest minut,“ komentoval nabíjecí proceduru nového elektromobilu Řehák. Ani to by ale pro platformu MEB nemusela být konečná.

Na mezinárodních jízdách s Enyaqem Coupé zazněla informace, že potenciál pro vyšší výkon tu stále je. Jak velký? „Jako byste se zeptali sprintera, jakou hodnotu bude mít jeho příští rekord,“ komentovalo to tehdy s nadsázkou vedení Škody. Inu, nechme se překvapit, co přinesou další aktualizace. Ta poslední je k dispozici všem Enyaqům Coupé již od startu produkce, k dispozici však bude i majitelům starších kousků.

