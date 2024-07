V Německu začíná nejhorší víkend léta. Připravte se na dopravní kolaps

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Bavorským dětem dnes jako posledním skončil školní rok, celé Německo tak má prázdniny, což pro zemi znamená dopravně nejnáročnější víkend léta. Cesty na dovolenou navíc komplikují četné stavební uzavírky. Autoklub ADAC proto varuje před zácpami na dálnicích a silnicích a vyzývá řidiče k mimořádné trpělivosti. S potížemi musí počítat i Češi, kteří zamíří k Severnímu a Baltskému moři. Značně přetížené ale budou také dálnice v Bavorsku, především pak v okolí Mnichova.

„Cestující autem čeká jeden z nejhorších dopravních víkendů sezony. Během loňského léta byl poslední červencový víkend zdaleka ten nejpřetíženější, pokud jde o zácpy,“ uvedl ADAC.

Školákům v Bádensku-Württembersku začaly ve čtvrtek prázdniny a dnes byl poslední školní den v Bavorsku, letní volno tak nyní mají všechny děti v Německu. Očekává se, že obyvatelé těchto spolkových zemí se nyní vydají na dovolené. Rodiče s dětmi z Brém, Dolního Saska, Saska, Saska-Anhaltska a Durynska, kde nový školní rok začne už za týden, se naopak vrací domů. Prázdniny brzy skončí také ve Skandinávii, což podle ADAC znamená další dopravní komplikace.

„Na všech hlavních prázdninových trasách v obou směrech je třeba hodně trpělivosti,“ vyzval autoklub. To se týká nejen cest k moři, ale také horských regionů a jezerních oblastí. Během letní dopravní sezony se na řadě silničních míst pracuje, což kvůli zúžením a uzavírce jízdních pruhů vede podle ADAC k dalším zácpám. Aktuálně se v Německu pracuje na 1230 úsecích dálnic.

Obzvláště plno bude na německých dálnicích již od dnešního odpoledne a dopravní situace v sobotu a v neděli se nebude nijak výrazně odlišovat. „Takže platí, že kdo nechce stát v kolonách, měl by si vybrat náhradní termín během týdne, například od úterý do čtvrtka. To samé je i pro zpáteční cesty,“ doporučil ADAC.

Za nejhorší úseky, na které se řidiči mohou tento víkend vydat, jsou podle ADAC všechny trasy k Severnímu a Baltskému moři, dálnice v okolí Hamburku a Mnichova, dálnice A7 spojující jih a sever Německa, berlínský dálniční okruh, dálnice A8 ze Stuttgartu přes Mnichov do rakouského Salcburku nebo dálnice A9 mezi Berlínem, Norimberkem a Mnichovem. Českých řidičů by se mohlo týkat především varování ADAC na úsecích dálnic v okolí Drážďan, Řezna a Hofu.

Komplikací pro řidiče mohou být i hraniční kontroly, které Německo na hranicích s Českem, Polskem, Rakouskem a Švýcarskem obnovilo kvůli boji proti nelegální migraci. I když jsou kontroly spíše namátkové, je nutné podle ADAC kvůli vysokému dopravnímu vytížení počítat s třicetiminutovým až hodinovým zpožděním. Německo rovněž zavedlo kontroly na pomezí s Francií kvůli olympijským hrám, které dnes v Paříží začínají. I na tomto úseku německé hranice tak řidiči mohou na odbavení čekat.

ADAC upozornil také na to, že v kolonách je třeba myslet na záchranářskou uličku a že těm, kdo na předpisy nedbají, hrozí pokuta až 320 eur (8120 Kč). Autoklub dále uvedl, že řidičům, kteří uváznou v zácpě, se měnit jízdní pruhy z levého do pravého a naopak většinou vůbec nevyplatí.