V Praze budou nová monitorovací auta, parkování půjde zaplatit v lítačce

Monitoring pražských zón placeného stání od listopadu převezme od firmy Eltodo společnost Iterait, která uspěla v soutěži. Město firmě, která vlastní 12 monitorovacích vozů vybavených kamerami, zaplatí 50 milionů korun ročně, dosud to bylo 100 milionů Kč. Novinářům to řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Auta by nově kromě kontroly zón placeného stání měla také vyhledávat například výmoly nebo vadné dopravní značení. Město také umožní platbu za krátkodobé parkování přes aplikaci lítačka.

Nového dodavatele vybrala v tendru městská firma Technická správa komunikací (TSK), která má na starosti pražské silnice i parkovací zóny. "Dostaneme kvalitnější službu za poloviční náklady," řekl Scheinherr. Nová firma nyní svoje vozy v ulicích testuje, smlouva jí začne platit od 1. listopadu.

Video se připravuje ...

Náměstek ředitele TSK Filip Hájek uvedl, že městská firma se zaměří na využití potenciálu získaných záběrů i pro jiné účely než kontrolu parkovacích zón. Kromě různých závad na silnicích nebo dopravním značení se podle něj nabízí i další využití, například identifikace graffiti, nelegálních záborů či neposekaných trávníků.

Hlavním úkolem pro TSK bude zpracování algoritmů strojového učení, které budou data zpracovávat. To by podle Hájka nemělo zabrat dlouho, ostatně TSK již sama s pomocí mobilních telefonů podobný monitoring provádí. Dodal, že pro začátek by mělo stačit stávajících 12 vozů, ale jejich počet je možné zvýšit. "Smlouva nám umožňuje počet aut rozšiřovat tak, jak bude potřeba," řekl. Každou silnicí v metropoli by měl jeden z vozů projet alespoň jednou měsíčně.

Od 22. září bude také možné zaplatit krátkodobé parkování v zónách přes aplikaci lítačka. TSK zároveň nabídne možnost integrace plateb za parkování externím serverům, které za zprostředkování dostanou čtyřprocentní provizi.

Město také změní současný web parkovacích zón z parkujvklidu.cz na parking.praha.eu. Lidé se mohou ke svému účtu, kde je možné pořídit dlouhodobé parkovací oprávnění, nově přihlásit přes bankovní identitu. "V okamžitě, kdy zaplatíte, je ihned aktivní parkování oprávnění. Dříve to trvalo asi tři dny," řekl Scheinherr. Cílem podle Hájka je, aby lidé vůbec nemuseli chodit vyřizovat si parkování na úřady městských částí.

Parkovací zóny se v moderní podobě poprvé objevily v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha o regulaci dopravy objevila už v roce 1982. Následně byly rozšířeny a fungují v Praze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 22. Na parkovném vybere magistrát ročně okolo půl miliardy korun.