V Praze do roku 2025 vznikne 100 nových rychlonabíječek pro elektromobily

Do roku 2025 v Praze vznikne 100 nových vysokorychlostních nabíječek pro elektromobily. K jejich vybudování se společně zavázaly Pražská energetika (PRE), vedení hlavního města a Škoda Auto. Vyplývá to z memoranda o spolupráci, které dnes podepsaly.

Na tuzemských silnicích jezdí nyní více než 15.000 elektrifikovaných vozů s možností externího dobíjení, tedy bateriové elektromobily a plug-in hybridy. Jejich největší počet je v Praze. V celé ČR mají k dispozici okolo 2000 dobíjecích bodů.

Každá ze stran memoranda nominuje své zástupce do pracovní skupiny, která zmapuje terén a vytipuje lokality, kde vybudování nabíjecích stanic bude mít největší efekt. Do konce roku 2025 by mělo na území hlavního města vyrůst na stovce stojanů typu HPC přibližně 200 dobíjecích bodů, každý s výkonem minimálně 150 kilowattů (kW).

Společný projekt chce rovněž koordinovat rozvoj ostatních typů dobíjecí infrastruktury na území Prahy. Škoda Auto přispěje k naplňování těchto cílů datovými podklady, na jejichž základě Pražská energetika začne plánovat investici do HPC dobíjecí infrastruktury, kterou ve spolupráci s Prahou bude možné následně realizovat.

"Pražská energetika deset let investuje do výstavby dobíjecí infrastruktury. Patříme v této oblasti k lídrům na trhu. Zprovoznili jsme bezmála již 400 dobíjecích stanic nejen v Praze, ale budujeme i páteřní síť po celé České republice," uvedl dnes předseda představenstva a generální ředitel PRE Pavel Elis.

Dnes PRE otevřela u Kongresového centra v Praze největší dobíjecí centrum v metropoli, které nabízí nabití až 15 elektromobilů najednou. Sada sedmi stanic s výkonem 2 x 22 kW umožní dobíjení až 14 elektromobilů a doplňuje je také jedna rychlá dobíjecí stanice s výkonem 75 kW.

Pražský klimatický plán do roku 2030 předpokládá minimálně 10.000 veřejných dobíjecích stanic. Město má strategii tří typů nabíjecí infrastruktury. Jde o pomalou dobíjecí infrastrukturu, kterou buduje primárně na lampách veřejného osvětleni, dále rychlou a pak vysokorychlostní dobíjecí infrastrukturu, kterou bude řešit právě i ve spolupráci s PRE a Škodou.

Škoda Auto loni dodala na český trh 832 bateriových elektromobilů z celkového počtu 2393. Nejprodávanějším elektromobilem byl její model Enyaq iV se 738 exempláři. Firma zároveň prodala přes 1000 plug-in hybridů Superb a Octavia.