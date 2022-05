ABB a Shell buduje síť nejrychlejších nabíječek na světě

Nová nabíjecí stanice Terra 360 by měla nabídnout až 100 kilometrů dojezdu za 3 minuty nabíjení.

Společnosti ABB a Shell oznámily plán na výstavbu první národní sítě nabíjecích stanic Terra 360, v současnosti nejvýkonnějších nabíjecích stanic na světě. Během následujících 12 měsíců by tak na území Německa mělo vzniknout přes 200 nabíjecích stanic Terra 360, které mají zajistit, že více než 1,7 milionu řidičů elektromobilů v Německu bude mít kde rychle nabíjet.

Nabíjecí síť Shell Recharge, která bude složena z nabíjecích stanic Terra 360, by měla nabídnout 100% obnovitelně získanou elektřinu, která by měla uspokojit poptávku na nabíjení ze strany spotřebitelů i společností a současně by měla podpořit rychlejší přechod na elektromobilitu v Německu.

Nabíjecí stanice by měla být dostupná v různých konfiguracích, které umožní také nabíjet více aut najednou. Nejvyšší nabíjecí výkon přitom dosahuje až 360 kW, díky čemuž by mělo být možné nabít elektromobil do plna již za 15 minut (ABB jako případ uvádí elektromobil s dojezdem cca 500 km).

Nová nabíječka ABB tak sice překonává nabíječky Ionity, které nabíjí při výkonu až 350 kW, problém je však s využitelností. Jak ABB dodává, plný nabíjecí výkon 360 kW budou schopny využít až nové elektromobily. V současnosti se podpora nejvyššího nabíjecího výkonu pohybuje právě kolem 350 kW – ovšem bavíme se o prémiových modelech.

„Ve společnosti Shell se snažíme být lídry v nabíjení elektromobilů tím, že našim zákazníkům nabízíme nabíjení kdykoliv a kdekoliv je to pro ně výhodné. Pro řidiče na cestách, zejména těch dlouhých, je nabíjecí rychlost klíčová a každá minuta čekání může mít na cestu velký vliv,“ uvedl István Kapitány, globální výkonný viceprezident Shell Mobility.

„Pro fleetové zákazníky je rychlost důležitá kvůli rychlému nabití během dne, aby elektrická flotila mohla dál jezdit. To je důvod, proč skrze naše partnerství s ABB naším zákazníkům nabízíme nejrychlejší nabíjení – nejprve v Německu a brzy i na dalších trzích,“ dodal Kapitány.

Frank Muehlon, CEO ABB E-mobility, dodal: „Jako globální lídr v nabíjecí infrastruktuře věříme v sílu společného; že když se spojí inovace a spolupráce, můžeme společně přispět ke zmírnění dopadů změny klimatu a umožnit vznik nízkouhlíkové společnosti.“

Do roku 2025 plánují obě společnosti vytvořit globálně 500.000 nabíjecích míst a do roku 2030 už by obě společnosti měly provozovat až 2.500.000 nabíjecích míst. Portfolio přitom sahá od menších nabíjecích wallboxů pro domácnosti a kanceláře, až po výkonné rychlonabíječky Terra 360 pro čerpací stanice, parkoviště, atd.