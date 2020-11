V Praze jezdí Kodiaq, který u nás nemá co dělat. Dokonce na českých značkách

Potkat na českých cestách SUV Kodiaq je každodenní rutina, nad kterou se nikdo nepozastaví. Co ale takové atraktivnější kupé Kodiaq GT?

Zatímco na evropských trzích nabízí mladoboleslavská Škodovka „jen“ SUV Kamiq, Karoq a Kodiaq, na čínském trhu mají zákazníci výběr rozmanitější. Také tady se prodává Kamiq, s evropskou verzí je však shodný pouze název, jinak jde o zcela jiné auto. A vlajkovou loď Škody mezi SUV tu představuje Kodiaq GT, stylovější verze námi známého SUV se svažující se zádí ve stylu kupé.

Potkat auto určené výhradně pro čínský trh je u nás nesmírně vzácné, avšak ne nemožné. Jeden takový Kodiaq GT byl v Praze zachycen už na jaře minulého roku, tehdy šlo o bílý exemplář (vidět jej můžete ve fotogalerii) na německých značkách, s nímž se autor fotografie Vláďa pochlubil ve fandovské skupině.

A nedávno se Kodiaq kupé objevil v centru Prahy znovu a v redakční poště nám přistála jeho fotografie. Tentokrát je ještě vzácnější, neboť je to auto v líbivé červené barvě, hlavně ale s českými registračními značkami. Štítek TSI 380 4x4 prozrazuje, že se pod kapotou nachází to nejlepší, co může Kodiaq GT nabídnout. Konkrétně jde o motor 2.0 TSI s výkonem 162 kW a 350 newtonmetry točivého momentu. Pojí se se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG a pohonem všech kol. Z nuly na stovku zrychlí auto za osm sekund a pokračovat může na maximální rychlost 220 km/h.

Zdá se, že někdo o takové auto opravdu hodně stál, neboť s aktivitami značky nemá tento kousek vůbec nic společného: „Strategie značky Škoda se v tomto ohledu nemění. Nadále platí, že model Kodiaq GT nabízíme exkluzivně pro čínské zákazníky. Pokud se někde objevilo vozidlo na českých registračních značkách, jde s největší pravděpodobností o individuální dovoz z čínského trhu,“ potvrdil nám Pavel Jína, PR manažer Škoda Auto Česká republika.

Pokud by snad mezi naše čtenáře patřil majitel tohoto auta, milerádi jej pozveme na kávu (samozřejmě až to vládní opatření dovolí). Zajímalo by nás, jaké strasti (jestli vůbec nějaké) jsou s individuálním dovozem vozu z čínského trhu spojeny a jak se vlastníkovi s tímto netradičním vozem v českých podmínkách žije. Stačí se ozvat na náš mail redakce@auto.cz, případně na Facebooku či Instagramu!