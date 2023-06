Stávající formát registračních značek, tvořený na levé straně číslem série, písmenem odkazujícím na jeden ze čtrnácti krajů a dalším číslem nebo písmenem, vstoupil v platnost v roce 2002. Praha, nejlidnatější kraj s největším počtem registrovaných automobilů, ale narazila na problém. Stávající formát se totiž vyčerpává.

Video se připravuje ...

Poslední stará bude bude 9AZ 9999

Jak informoval Blesk, stávající kombinace se dvěma písmeny a pěti čísly brzy dojdou. Poslední ze staré série bude značka 9AZ 9999. Ministerstvo dopravy se situaci věnovalo s dostatečným předstihem a rozhodlo se pro zavedení nového formátu, který přidává další písmeno namísto první číslice na pravé straně.

Značkou 1AA A000 začne nové číslování

Tato změna by měla být nejsnazší, neboť nebude vyžadovat zásadní změny rozměru ani formátu. Nová série číslování, které začne registrační značkou 1AA A000, umožní vytvoření dalších pěti milionů kombinací, což by mělo hlavnímu městu vystačit na několik let. V ostatních krajích se zatím formát značek měnit nebude, neboť jim zůstává dostatečné množství kombinací.

Jednu z prvních ukázek nového formátu registračních značek pak na twitteru zveřejnil reportér České televize Jan Beránek. Ve večerních Událostech pak bude novému formátu značek zřejmě věnována reportáž.

Ministerstvo se podle dostupných informací již v minulosti věnovalo možnosti změny formátu registračních značek, ze kterých by tak mohla zmizet třeba informace o krajích. V současné době se ale ministerstvo věnuje důležitějším věcem, jako je například digitalizace.