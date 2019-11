V roce 2020 bude v Česku otevřeno jen 21 kilometrů nových dálnic. Ještě méně než letos

V příštím roce by mělo být v Česku zprovozněno 21 kilometrů nových dálnic. Jde o dva úseky karlovarské D6 a jeden úsek D48 u Frýdku-Místku. Dokončena by měla být také modernizace tří úseků D1 a 24 kilometrů obchvatů měst, informovalo ministerstvo dopravy. Stát dlouhodobě čelí kritice kvůli pomalé výstavbě. Letos se otevře 34 kilometrů nových dálnic, loni to byly pouze čtyři kilometry.

V příštích dvou letech by měla pokračovat stavba dálniční sítě na jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7, královéhradecké D11, frýdecko-místecké D48 nebo obchvat Otrokovic na D55. "Pro rok 2020 máme připraveny dálnice k zahájení za 23,6 miliardy korun, pro rok 2021 dokonce chceme investovat 51,3 miliardy do nových dálnic," uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Stát je dlouhodobě kritizován za pomalou stavbu dálnic. Problémy jsou především s přípravou staveb. V mnohých případech trvá až 13 let, což je výrazně déle než v některých okolních státech. Například v sousedním Německu trvá podle odborníků příprava v průměru kolem sedmi let. Ministerstvo dopravy si zrychlení staveb slibuje zejména od novely tzv. liniového zákona, kterou již schválila vláda. Měla by výrazně zrychlit právě přípravnou část, podle úřadu až o třetinu.

Nyní je v Česku rozestavěno podle ministerstva 260,3 kilometru silničních staveb, z toho nových dálnic je přes 138 kilometrů. Více než 60 kilometrů pak připadá na opravy dálnice D1. Zbylou částí jsou silnice první třídy. V ČR je nyní v provozu zhruba 1256 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů silnic první třídy.