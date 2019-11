Ještě letos se u nás otevře dalších 25 kilometrů dálnic. Kde to bude?

Ještě do konce letošního roku by se mělo otevřít 25 kilometrů nových dálnic. V prosinci se zprovozní nový úsek na D1 u Přerova a také trasa na jihočeské D3 mezi Ševětínem a Borkem. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Za celý letošní rok tak přibude do dálniční sítě 34,2 kilometru. Loni to byly čtyři.

První z nových úseků silničáři otevřou 10. prosince, a to na jihočeské části dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem. Dálnice se tak rozroste o dalších 10,7 kilometru na celkových 70 kilometrů. Nový úsek stál 930 milionů korun a stavbu měla na starosti Eurovia CS. Na trase vzniklo 75 stavebních objektů, mezi nimi tři mosty, dvě mimoúrovňové křižovatky a tři protihlukové stěny.

O dva dny později řidiči vyjedou na nových 14,3 kilometru dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Stavba, kterou za 2,7 miliardy korun zajišťovala stavební společnost Skanska, začala v červenci 2015. Dálnice bude v tomto úseku čtyřproudová, bude na ní 16 mostů, čtyři mimoúrovňové křižovatky, osm protihlukových stěn a jedno velké odpočívadlo na obou stranách.

Už dříve v letošním roce bylo otevřeno osm nových kilometrů na dálnici D3 mezi Bošilcem a Ševětínem. Další více než kilometr do dálniční sítě přibyl na prostějovské D46, kde vznikla mimoúrovňová křižovatka u Olšan. V případě silnic první třídy letos vznikly obchvaty Kravař, Znojma, východní část obchvatu Opavy nebo Lechovic.

V současnosti je v Česku rozestavěno podle ministerstva 260,3 kilometru silničních staveb, z toho nových dálnic je přes 138 kilometrů. Více než 60 kilometrů pak připadá na opravy dálnice D1. Zbylou částí jsou silnice první třídy. V ČR je nyní v provozu zhruba 1256 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy.