Valentino Rossi se loučí s MotoGP. Se závoděním ale nekončí. Kde bude pokračovat?

Dvaačtyřicetiletý Ital, jenž patří k nejúspěšnějším a nejpopulárnějším jezdcům historie, oznámil své rozhodnutí na dnešní tiskové konferenci před víkendovou Velkou cenu Štýrska.

Rossi vstoupil do mistrovství světa v roce 1996. Připsal si celkem 115 vyhraných Velkých cen, přičemž poprvé triumfoval hned v debutové sezoně na Masarykově okruhu v Brně. Na kontě má rekordních 89 prvenství v nejvyšší kategorii a celkově ve 235 Grand Prix se dostal na stupně vítězů. Rodák z Urbina vybojoval v královské třídě sedm mistrovských titulů a po jednom ve slabších kategoriích do 125 a 250 ccm.

"Řekl jsem, že rozhodnutí o příštím ročníku udělám po letní přestávce. Rozhodl jsem se na konci sezony skončit," uvedl Rossi na tiskové konferenci v Rakousku, kde se po více než měsíční pauze znovu rozjede seriál silničních motocyklů. "Bohužel mě čeká poslední polovina sezony coby jezdce MotoGP. Je to velmi smutný okamžik. Není jednoduché říct a vědět, že už příští rok nebudu závodit na motocyklu, což jsem dělal posledních třicet let," dodal.

Charismatický Ital s přezdívkou "Doktor" stále patří k nejpopulárnějším jezdcům ve startovním poli, i když jeho kariéra v posledních letech postupně uvadala. V tomto ročníku bylo z devíti závodů jeho nejlepším umístěním desáté místo a průběžně je až devatenáctý.

"Příští rok se můj život změní. Ale bylo to skvělé, moc jsem si to užíval. Byla to hodně dlouhá cesta a byla to velká zábava. Prožil jsem nezapomenutelné chvíle se všemi kluky, se všemi, kteří se mnou spolupracovali... Bylo to skvělé," řekl Rossi.

Mrzí ho pouze to, že nedosáhl na jubilejních deset mistrovských titulů, šestkrát v kariéře skončil druhý. "Jsem z toho trochu smutný. Myslím, že jsem si to za své schopnosti a rychlost zasloužil. Dvakrát jsem o titul přišel v posledním závodě, ale tak to prostě je. Nemůžu si na výsledky ve své kariéře stěžovat," řekl Rossi, jenž si je vědom toho, co pro fanoušky znamená. "O nedělích odpoledne bavím spoustu lidí. Hodinu nebo dvě v neděli o ničem nepřemýšlí a jen sledují mé závody," prohlásil.

Rossi dokončí sezonu v týmu Petronas Yamaha. Poté se bude soustředit na vlastní novou stáj, která od příštího ročníku vstoupí do MotoGP pod názvem Aramco Racing Team VR46, takže jeho iniciály a slavné číslo 46 ze šampionátu nezmizí.

Zároveň se Rossi hodlá věnovat jinému motoristickému odvětví. "Rád bych jezdil v autech. Mám to moc rád, jen o trochu méně než závodění na motorkách," uvedl a dodal, že by se chtěl jednou zúčastnit slavného vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans. V minulosti Rossi několikrát testoval vůz F1 Ferrari a také se startoval v rallyeových soutěžích.