Startuje i sezona MotoGP: Letos se v Brně nedočkáme

V Brně se jezdil světový šampionát v letech 1965 až 1982 a 1987 až 2020. Letošní podnik byl odvolán a bohužel se zdá, že nejlepší závody se do České republiky již nevrátí.

Zůstaneme bez diváků

Pro osvěžení paměti si připomeňme loňský, nesmírně vyrovnaný šampionát. V úvodním podniku ve španělském Jerezu spadl největší favorit Marc Marquez a letící motocykl mu přerazil pravou pažní kost. Chtěl nastoupit do dalšího závodu. Ovšem zranění se ukázalo jako natolik vážné, že Španěl musel podstoupit v průběhu loňského roku další dvě operace.

Ze šampionátu o čtrnácti závodech se stala napínavá bitva. Na stupně vítězů se probojovalo celkem patnáct jezdců a devět z nich dokázalo alespoň jednou vyhrát. Dva závody před koncem vybojoval titul mistra světa Španěl Joan Mir (Suzuki), který skončil o rok dříve (2019) až na dvanáctém místě. Jedinou vadou na kráse seriálu byly prázdné tribuny. Bohužel se to letos zopakuje, covidová situace ve světě nedovoluje jinak.

Očkování před startem

Podnik v Kataru je součástí světového šampionátu od roku 2004 a o tři roky později se stal tradičním vstupním podnikem MS. Účastníci seriálu mistrovství světa získali od katarské vlády možnost nechat se naočkovat proti nemoci covid-19.

„Letos jsme navrhli Kataru uspořádat dva podniky po sobě. Navíc zdejší vláda má na vysoké úrovni očkovací program. Nabídla nám možnost naočkovat všechny lidi v paddocku, tedy zázemí závodů, což je pro nás něco úžasného. Díky tomu se zvýší bezpečnost a sníží riziko nákazy. Je to obzvlášť důležité v rámci bezpečnosti nejenom v Kataru, ale také na dalších závodech,“ uvedl Španěl Carmelo Ezpeleta, šéf promotérské společnosti Dorna Sports.

A co k tomu říká devítinásobný mistr světa Valentino Rossi? „Snad se dokážeme za několik měsíců vrátit k normálnímu životu, který tak milujeme. Nebudeme se muset neustále bát, že se dostaneme do kontaktu s někým, kdo má koronavirus. Následkem toho pak můžeme přijít o dva tři závody, jako se to loni stalo mně,“ řekl dvaačtyřicetiletý Ital, který bude letos po odchodu z tovární stáje Yamaha jezdit za satelitní - tedy Yamahou podporovaný tým Petronas.

Svět motorů 12/2021

Prolog zvládl Miller

Ze sedmi testovacích dnů kategorie MotoGP v dějišti prvních dvou závodů v katarském Losailu vyšel nejrychlejším časem Australan Jack Miller. Po třech letech strávených v satelitním týmu Ducati povýšil do továrních barev. V předešlé sezoně dojel třikrát na druhém místě. „Mám radost a cítím velké sebevědomí před závody, které se odehrají dva víkendy po sobě právě na trati, kde jsme dosud při testech jezdili. Mám příjemný pocit ze zpětné vazby s týmem, navíc ani naše rychlost není špatná. Podařilo se nám zvládnout i simulaci závodu,“ řekl Jack Miller a dodal: „K největším soupeřům budou patřit kluci na továrních suzuki a yamahách, k tomu ještě Morbidelli.“

Pokud hovořil Miller o továrních yamahách, měl na mysli Španěla Mavericka Viňalese a Francouze Fabia Quartarara. Na továrních suzuki nastoupí Španělé Alex Rins a obhájce titulu Joan Mir. Posledně jmenovaný skončil v testech sedmý. „Když jsem byl malý, bylo mým snem stát se šampionem MotoGP. Teď jím jsem a chvíli trvalo, než jsem si uvědomil, jak dál. Je mi třiadvacet a mám před sebou ještě dost let, abych to zkusil znovu. Jediné, co tedy můžu udělat, je to zopakovat. Teď už nebude těžké získat potřebnou motivaci,“ řekl Mir před začátkem sezony.

Marquez se necítí favoritem

Do královské třídy MotoGP přišel Marc Marquez v roce 2013 a během následujících sedmi let se stal šestkrát mistrem světa. K tomu je nutné připočíst předchozí tituly ve třídách 125 a Moto2. Teď má za sebou pauzu 230 dnů, kdy neseděl na motocyklu. V Jerezu spadl 25. července a do sedla se vrátil 12. března – to byl ještě minibike.

Osmadvacetiletý Španěl je přihlášený k prvnímu závodu v Kataru, ale podle zahraničních médií se zde objeví až o týden později. „Obyčejně je pro jezdce cílem vyhrát světový titul. Rok 2021 je v tomto ohledu jiný a pro mě je zásadní si jezdění začít znovu užívat. Určitě nepůjde nasednout a být v prvním závodě stejný jako dříve. Jedna věc je být stoprocentní ohledně kosti, pak další být stoprocentní se svalovou hmotou,“ řekl Marquez po návratu z Kataru. Cestoval tam letecky na otočku, aby se nechal naočkovat proti covidu-19.

Marquez má za sebou v mistrovství světa 206 závodů a po 134 z nich se objevil na stupních vítězů, z čehož 82 velkých cen dokázal vyhrát. „Uvidíme, zda to bude trvat jeden závod, nebo půl sezony, abych byl Markem jako dříve,“ uvedl Španěl, který se vyhýbá spekulacím, zda je favoritem: „Nestarám se o to, kdo bude nejsilnější. Mir je mistrem světa a Suzuki loni odvedla velký kus práce. Yamaha, Ducati a KTM se s Oliveirou dostaly daleko. Tohle teď ovšem není moje starost. Moje bitva to zatím není.“

Dočká se stupňů vítězů?

Českého jezdce Filipa Salače čeká druhá sezona v italském týmu Snipers Rivacold Team. Z bezpečnostních důvodů se vedení stáje rozhodlo představit nový design kombinéz i motocyklů až přímo na prvním závodě v Kataru. Důvodem je eliminace nákazy u mechaniků, nebo dokonce jezdců. To by mohlo ohrozit účast stáje v úvodním závodě.

Českého jezdce Filipa Salače doplní v letošní sezoně pětadvacetiletý Ital Andrea Migno. Aby se dostali do formy po dlouhé zimní pauze, testoval Snipers Rivacold Team ve Valencii a Portimãlu. Závěrečné jízdy před začátkem sezony proběhnou ještě 24. března přímo v Losailu. Salač má za sebou 33 startů ve světovém šampionátu, ve kterých dosud získal 65 bodů. Na stupních vítězů se zatím neobjevil.

Karel Abraham hovoří o sezoně 2021: Netroufnu si tipovat

Český motocyklový jezdec Karel Abraham odstartoval ve 247 závodech mistrovství světa, kde získal 463 bodů a vybojoval jedno vítězství ve Valencii 2010 v kategorii Moto2. V královské třídě MotoGP se zúčastnil 153 velkých cen.

Kdo bude mistrem světa v sezoně 2021?

Neexistuje favorit. Výsledky testů nejsou příliš vypovídající, takže bych je nebral jako zásadní kritérium. Nejrychlejší byl sice Jack Miller, ale ani přestup na tovární mašinu jako v jeho případě Ducati nemusí být zárukou dobrého výsledku. Navíc je velkou neznámou, zda a kdy se objeví Marc Marquez a jak bude konkurenceschopný.

Šampionát opustil Andrea Dovizioso. Nebude vám chybět?

Byl to jeden z nejsympatičtějších jezdců, které jsem měl možnost poznat. Z toho, co mi říkal poslední dva roky, už se na odchod chystal. Nějaké nabídky loni měl, ale odmítal je. Byl dost znechucený, jak Ducati prosazovala Jorgeho Lorenza. Ten bral v milionech eur více než dvakrát tolik peněz, a přitom jezdil horší výsledky než Andrea.

Jaká je budoucnost týmu Aprilia Gresini po smrti jeho šéfa Fausta Gresiniho?

Podle mých informaci podepsal Gresini ještě před nákazou covidem smlouvu do MotoGP do roku 2026 s tím, že to nebude Aprilia. Takže je otázkou, zda italská značka skončí a ve startovním poli ubudou dvě místa, nebo se objeví tým Rossiho se stroji jiné značky. To je velká otázka.

Co očekáváte od Valentina Rossiho v této sezoně?

Jedná se zřejmě o jeho poslední rok. Již loni bylo naplánováno, že bude mít od sezony 2022 vlastní tým v MotoGP, a potřeboval ještě zaplnit tenhle rok, proto podepsal jen roční kontrakt. Letos je schopen bojovat o stupně vítězů, za určitých okolností i vyhrát. Ačkoliv bych mu to přál a fandím mu, o titul mistra světa už nepojede.

Co soudíte o šancích Filipa Salače v Moto3?

Má na dobré výsledky a stojí za ním dobrý tým. Letos pojede o svoji budoucnost. Pokud bude mít výsledky, mohl by jít příští rok o třídu výš do Moto2.

Máte představy o své budoucnosti?

Mám nějaké nápady a projekty, ale je to většinou mimo Evropu. V současné situaci je bohužel problém potkávat se a řešit byznys. Jsou věci, které se musí realizovat osobně. Takže musím ještě čekat.