Ve Španělsku klesá trh s novými auty, ojetiny zažívají boom

Evropští zájemci o nové auto to v posledních měsících nemají jednoduché. V takovém Španělsku loni klesly registrace nových aut meziročně o 4,8 %, přičemž prodej soukromníkům poklesl o 12 %. Je tady ale jeden segment, který naopak zažívá boom – ojetiny! Poptávka po vozech starších 20 let se v posledním roce zvýšila o 17 %.

Španělé přitom hlásí, že ani letos to s prodejem nových vozů nevypadá růžově. Ve srovnání s rokem 2019 znamenal první měsíc pokles o dalších 14 %. Alarmující je situace i podle asociace ANFAC, která je znepokojena faktem, že rodiny namísto nového vozu raději koupí starou ojetinu.

Tamní úřady si úpadek zájmu o nové automobily vysvětlují několika důvody. Zmiňují například možnost dlouhodobého pronájmu, hlavními důvody jsou ale pokles kupní síly a politická nejistota. Španělé mohli využít šrotovného naposledy v roce 2016, od té doby na nějaké atraktivní zvýhodnění čekají. A pokud přijde, pak nejspíše jen na drahé elektromobily, což pro domácnosti s průměrnými platy nebude řešení.

Ceny nových vozů navíc rostou, automobilky i z nejmenších modelů dělají mild hybridy, které nebudou kazit zpřísňující se požadavky na flotilové emise, což se samozřejmě promítá v ceně.

Podle analytiků by trend nastolený Španělskem je předzvěstí toho, co by se mohlo dít v dalších měsících napříč celou Evropou. Domácnosti si nákup nového vozu nebudou moci dovolit, tak raději sáhnou po cenově dostupnější ojetině. Zároveň se obávají, jak dlouho to ještě vůbec bude možné. Takový trend by vládám jednotlivých zemí samozřejmě nevyhovoval a je možné, že na ojetiny jednoduše „napaří“ obrovské sankce.