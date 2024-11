Vedení Škody bojuje za Karoq, skončit by nemusel

Šéf Škody Klaus Zellmer na jednání s odboráři tento týden uvedl, že následovník karoqu byl koncernem původně škrtnutý. Česká automobilka se ale ještě nevzdala o usiluje o to, aby model v nabídce zůstal. Argumentem má být i ziskovost firmy.

O tom, že by Karoq mohl v roce 2026 pokračovat v druhé generaci, psal bez uvedení zdroje minulý měsíc španělský portál Motor.es.

Škodě se letos podařilo dojednat prodloužení výroby modelů Fabia, Scala a Kamiq. Původně se počítalo s jejich koncem v roce 2027, zůstat by ale měly do konce roku 2030. To podle vedení automobilky zajistí potřebné objemy produkce na českých linkách a v důsledku i zaměstnanost. Modely ale budou muset dostat nové motory, ideálně minimálně s mild-hybridy, aby je vůbec šlo na některých trzích prodávat.

V případě karoqu není situace tak jednoduchá jako u menších modelů. Kvůli emisím a rostoucím nárokům na ně by bylo příliš složité snažit se vše zvládnout se stávající platformou vozu. Facelift proto vůbec nemusí stačit. Je třeba technický základ, který umožní minimálně hybridní pohon, a ještě lépe ten do zásuvky. Podobně jako elroq vychází z techniky většího enyaqu, nabízí se i u karoqu, aby podobně využil základ z většího kodiaqu. Že zde určitý prostor je ukazuje i Volkswagen Tiguan, který je o 20 centimetrů kratší než kodiaq. Také nástupce Seatu Ateca, dvojčete karoqu, nově nazývaný Cupra Terramar vychází z Audi Q3, tedy platformy která má i kodiaq.

Variantu ale ukazuje i pohled k menším a levnějším modelům. Nabízí se chystaný nový Volkswagen T-Roc, poslední model volkswagenu, který přijde na trh i se spalovacím motorem. Ten ve své stávající generaci používá podobný základ jako karoq, nově by podle dostupných informací měl brát techniku z osmé generace golfu. Nový karoq by tak teoreticky mohl vycházet i z nového t-rocu, který už je prakticky hotový a premiéru má mít příští rok.

Budoucnost jednotlivých modelů Škody Auto se nyní probírá kvůli kolektivnímu vyjednávání. Klíčové je to kvůli tomu, zda vůbec bude dostatek práce. Model Karoq je jedním z pilířů produkce a letos je dokonce dvojkou na českém trhu. Automobilka jich za tři čtvrtletí celosvětové prodala 82 tisíc, a jde tak o osminu produkce značky. To je nečekaně dobrý výsledek vzhledem k tomu, že model je na trhu už osmý rok.

Karoq ale může ze svého stáří u řady zákazníků i těžit. Nabízí dnes již nebývalé konzervativní ovládání. Například klimatizaci s otočnými ovladači a tlačítka na pro ty nejdůležitější funkce. Z poslední modernizací ale zmizela možnost mít klasické budíky v přístrojovém štítu a nově jde pouze o displej. Výhodou je i to, že jej lze získat za výhodnějších podmínek než nové modely.

Odboráři Škody se původně obávali, že kvůli konci řady modelů se spalovacími motory se bude muset už v roce 2026 zcela zavřít jedna linka v Mladé Boleslavi a předělat ji na elektromobilitu. To by znamenalo konec pro agenturní pro pracovníky i velké riziko pro ty kmenové. Prodloužení spalovacích modelů je v podstatě cestou, jak si Škoda může udržet stávající zaměstnanosti prodejní podíly v Evropě. Kde by se ale nový karoq vyráběl není tak jednoduché. Záležet bude na tom, z jaké techniky bude nakonec vycházet, možné je tak i to, že by si jeho výrobu vzala pod svá křídla jiná značka koncernu.