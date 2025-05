Velká výhoda elektromobilů v Praze končí. Řidiči z toho radost mít nebudou

Původně mělo bezplatné parkování vozů na elektrický pohon přestat platit od loňského 1. ledna, kvůli absenci shody na novém modelu zvýhodnění nízkoemisních vozidel však radní schválili prodloužení stávajícího stavu nejprve do konce loňského roku a poté do letošního 30. června. Pokud radní schválí navržený postup, tento model skončí 29. srpna.

Členové výboru schválili návrh koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), který přednesl jeho předseda Martin Sedeke (ODS). Podle toho budou od září platit majitelé elektromobilů a plug-in hybridů s emisemi 50 gramů CO 2 na kilometr poloviční cenu jak za krátkodobé parkování v zónách, tak za rezidenční parkování, které stojí pro fyzickou osobu 1200 korun za rok za první vozidlo. Zároveň dostanou Pražané a firmy splňující podmínky pro získání abonentní karty, tedy mimo jiné sídlo v metropoli, možnost za 24.000 korun ročně zaparkovat kdekoliv.

Zvýhodněné parkování pro elektromobily ano, nebo ne? Hlasujte v naší anketě! Marek Bednář Novinky

„Bezemisní vozy, tedy elektroauta, zvýhodňujeme slevou 50 procent oproti klasickým motorovým vozidlům a nově jim nabízíme možnost celopražského parkování za férovou cenu. Tím jasně podporujeme ekologickou mobilitu, ale zároveň chráníme zájmy Pražanů a jejich městských částí,“ uvedl Sedeke. Zastupitelé na návrh Pirátů schválili také doporučení radě nechat zpracovat analýzu nízkoemisní zóny s ohledem na zpřísnění limitů od roku 2030, kvůli kterým je žádoucí její zavedení nejpozději do konce roku 2029.

Primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) neúspěšně předložil výboru lehce odlišný návrh, podle kterého by majitelé elektromobilů mohli za 25.000 korun ročně volně parkovat pouze ve smíšených a návštěvnických zónách kromě Prahy 1 a 2, a to všichni, nejen Pražané. Zároveň by stejnou možnost měli i majitelé emisních vozidel, ovšem za 50.000 korun. I náměstkův návrh zahrnoval padesátiprocentní slevu na běžné parkování v zónách.

Silničář: Neohleduplné parkování • Zdroj: Videohub

Hřib zároveň upozornil na to, že z právního hlediska může být ošemetné zvýhodňovat Pražany před mimopražskými řidiči elektromobilů, jak s tím počítá schválený návrh. Potvrdil to ředitel magistrátního dopravního odboru Libor Šíma. „Riziko by bylo poměrně významné,“ řekl. Dodal, že pokud by ministerstvo po schválení nařízení rady shledalo jeho nezákonnost, mohlo by jej pozastavit. Opoziční zastupitel Pavel Zelenka (Praha Sobě) upozornil na to, že kdyby se to stalo, byla by přerušena platnost celého systému zón, protože ten upravuje stejné nařízení.

Vedení města už delší dobu připravuje komplexní reformu systému zón placeného stání, která zahrnuje například celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, možnost pro rezidenty platit méně za menší oblast povoleného parkování nebo zvláštní povolení pro zásobování či pečovatele. Zatímco na těchto změnách se koaliční strany v zásadě shodly, jednání se zasekla na otázce cen parkovného a dohoda zatím nevznikla. Hřib dříve uvedl, že čeká na vyjádření koaličních partnerů. Podobná je situace v otázce zdražení jízdného v MHD a zpoplatnění vjezdu do některých částí centra metropole.

Zdroj: ČTK, video: auto.cz