Zvýhodněné parkování pro elektromobily ano, nebo ne? Hlasujte v naší anketě!

Elektrická auta mají na řadě míst po světě různé výhody, i pokud odhlédneme od přímých či nepřímých dotací na jejich nákup. V Česku to je pro auta s emisemi CO 2 do 50 g/km, která mají speciální registrační značku začínající písmeny EL, sleva až 100 % na dálniční známku či parkování v pražských zónách placeného stání zdarma.

Právě ta druhá výhoda měla skončit už od ledna 2025, avšak nestalo se tak – platnost změn byla odsunuta na červenec 2025. Důvod je jednoduchý – pražský magistrát, v němž odbor dopravy vede náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), se nedokázal shodnout na tom, jestli nějaké výhody zůstanou, a příp. jaké, nebo budou kompletně zrušeny.

Zase je to jinak: Elektromobily mohou v Praze parkovat zdarma dalšího půl roku Roman Šitner Novinky

Ta druhá možnost by byla po vzoru Brna. To ignoruje plusy elektromobilů po stránce lokálních emisí a k elektromobilům přistupuje tak, že při parkování zabírají stejný prostor jako spalovací auta, a tak nemají na výhodnější parkování nárok. Naopak tu první možnost prosazuje spolek Elektromobilní platforma, který zaslal pražskému magistrátu výzvu k urgentnímu vyřešení situace.

Navrhuje prodloužit bezplatné parkování všech vozidel se značkou „EL“ do konce letošního roku. Zároveň chce pro zavedení od ledna 2026 připravit systém, v němž by vozidla s nulovými emisemi CO 2 , tedy bateriové elektromobily a elektromobily s vodíkovými palivovými články, nadále parkovala zadarmo. Ostatní auta se značkou „EL“, tedy plug-in hybridy, by měla slevu 50 % pro veškeré parkování ve všech pražských zónách – krátkodobé, rezidentské i abonentské.

Pro nás, motoristické novináře, je samozřejmě parkování aut se značkou EL zdarma velmi komfortní. Nyní však přichází prostor pro vás, naše čtenáře. Co si myslíte o zvýhodnění parkování elektromobilů, resp. přesněji aut se značkou „EL“ ve městech?

Jste pro zrušení výhod po vzoru Brna z toho titulu, že elektromobil při parkování potřebuje stejný prostor, jako každé jiné auto? Nebo je pro vás důležitější to, že pohyb elektromobilem po městě je tišší a produkuje méně emisí, takže by se měl podporovat zvýhodněným parkováním? Hlasujte v anketě a napište nám detaily do komentářů.

Anketa Jak by se podle vás mělo změnit parkování aut se značkou EL v Praze? Vůbec, mělo by zůstat zdarma BEV a FCEV zdarma, PHEV se slevou BEV a FCEV se slevou, PHEV za plnou cenu Všechno za plnou cenu, jako v Brně Jinak - napíšu do komentářů

Peugeot 208 Hybrid 136 vs. Peugeot e-208 • Zdroj: Marek Bednář/Lukáš Volšický/Auto.cz

Zdroj: Elektromobilní platforma, z. s. | zdroj videa: Marek Bednář/Lukáš Volšický/Auto.cz