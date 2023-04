Velkolepý comeback? Nový šéf Toyoty touží po návratu modelu Celica

Akio Tojoda, vnuk zakladatele automobilky Toyota, se do čela společnosti postavil v roce 2009. Jeho posledním dnem v této vrcholné funkci se stal pátek 31. března 2023. Od 1. dubna 2023 je novým ředitelem Kodži Sató, který má zkušenosti z čela Lexusu nebo divize Gazoo Racing. Jedním z největších úkolů nového šéfa je dohnat náskok konkurence na poli bateriových elektromobilů. Přesto sní také o sportovních modelech.

Toyota pod vedením Kodžiho Sató vstoupí do nové doby, ale podle všeho se nemusíme obávat, že zapomene na zábavu za volantem. Kromě toho, že stál v čele Gazoo Racing, tak vlastní Toyotu Supra čtvrté generace a nedávno si také pořídil ikonické Hachiroku (Toyota Corolla AE86), které renovuje. S bývalým šéfem Toyoty, nově předsedou správní rady, sdílí jeden sen – model Celica.

Video se připravuje ...

Akio Tojoda si svou touhu připomněl, když se nedávno na sedadle spolujezdce svezl s Jari-Matti Latvalou v závodní Celice GT-Four ST165. Kodži Sató pak podle japonských médií po oživení modelu Celica touží již delší dobu. A protože jsou jak nový šéf Toyoty, tak předseda správní rady modelu nakloněni, dává to fanouškům naději, že by se skutečně sportovní kupé mohlo někdy vrátit.

Není však zřejmé, jak by zapadlo do stávajících plánů značky, která chce pokračovat ve vývoji hybridních systémů a zároveň zvýšit tempo v oblasti uvádění elektromobilů, a to jak bateriových, tak vodíkových. Toyota zároveň testuje vozy spalující vodík jako palivo. V tuto chvíli proto nelze odhadnout, jakou cestou by se Celica případně vydala.

Sató už dříve uvedl, že nejbližší budoucnost Toyoty byla naplánována ještě za vedení Tojody, tedy včetně většího zaměření na elektromobily. Nový šéf značky proto na svého předchůdce plynule naváže, což by mohlo znamenat také to, že se i pod jeho vedením bude sportovním Toyotám dařit. Přeci jen, zrychlení tempa elektrifikace má začít u Lexusu, takže by případná Celica snad ještě mohla mít spalovací motor. Jako elektromobil si ji totiž s aktuálně dostupnými technologiemi nedokážeme představit.