Více modelů, méně kusů. Ferrari odhaluje plán, jak si udržet exkluzivitu

Zatímco někteří zájemci o starší modely Ferrari stále čekají na dodání svých vozů, Ferrari nepřestává představovat nové. A i když to může vypadat zvláštně, Ferrari to má zřejmě velmi dobře promyšlené.

Jak se totiž zdá, automobilka plánuje v blízké budoucnosti zkracovat životní cyklus svých modelů, čímž chce na jedné straně uspokojit své zákazníky a na druhé přilákat nové. Nečekejte ale, že by značka měla urychlit či navýšit výrobu, aby uspokojila poptávku.

Ba naopak. Automobilka i nadále plánuje vyrábět méně aut, než po kolika je poptávka. A nemá ani nejmenší problém nechat zákazníky na nové vozy čekat.

Na tuto novou strategii upozornili kolegové z webu The Drive, kteří nedávno navštívili Universo Ferrari a mohli se zde zúčastnit premiéry modelů F8 Tributo Spider a 812 GTS. Během této události totiž vystoupil i Enrico Galliera, šéf marketingu a obchodní kanceláře Ferrari, který naznačil budoucí strategii značky. A ta by měla potěšit akcionáře a současně by neměla nijak poškodit exkluzivitu značky.

„Ferrari se zaměřuje na exkluzivitu, což nás někdy nutí nechat zákazníka na auto čekat – a snít o něm,“ měl uvést Galliera. Po doručení si ho pak ale prý „více si užijí,“ dodal. „Poslední čtvrtletí (2018) bylo jedním z nejzdravějších období společnosti, a to s velmi zdravým čekacím listem, skoro až příliš zdravým.“ Nakonec pak Galliera nezapomněl zmínit citát samotného Enza Ferrari, kterého se automobilka drží dodnes „Ferrari vyrobí vždy o jedno auto méně, než jaká je na trhu poptávka.“

A co je vlastně myšleno tím „zdravým čekacím listem?“ Například na model 812 Superfast, který automobilka představila již před dvěma lety, si zákazníci počkají ještě v rozmezí dvou až tří let. A i když by nedávno představená varianta s otevřenou střechou 812 GTS měla jít poměrně brzy do výroby, svého vysněného vozu se dočká jen omezený počet šťastlivců. A přesné číslo zatím stále není známo.

Spíše než navyšováním produkce chce pak Ferrari „potěšit své akcionáře vytvořením nového segmentu a nového produktu pro tento segment,“ dodal Galliera. Řečmi o novém segmentu a produktu pak s největší pravděpodobností narážel mimojiné na připravované Ferrari Purosangue, které bude prvním vozem kategorie SUV v historii automobilky.