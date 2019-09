Budoucnost Ferrari V12 je nejistá. Odpravují jej emisní normy a regulace hluku, přiznává značka

Že to dvanáctiválce v brzké budoucnosti nebudou mít lehké, to už nějaký čas víme. Mercedes avizoval, že se s touto pohonnou jednotkou rozloučí s nástupcem třídy S, v luxusní limuzíně Audi A8 se motor dodnes neobjevil, byť měl být součástí palety. BMW řady 7 jej za obrovskými ledvinkami schovává, otázkou ale zůstává, jestli přežije do další generace.

Problémy s přizpůsobením dvanáctiválců přísnějším regulím neřeší jen německá prémie, ale i výrobci supersportů. Nově se o trablech rozpovídal Michael Leiters, technický ředitel Ferrari. V rozhovoru pro Top Gear uvedl, že V12 odpravují především zpřísňující se emisní normy a regulace hluku.

„Budeme za tento motor bojovat,“ uvedl Leiters. Zároveň ale přiznal, že značku nečeká lehký úkol. Kromě emisních norem v Evropě musí italská společnost reagovat také na předpisy v USA a Číně, což tvorbu aut s dvanáctiválcovým motorem ještě více komplikuje.

A aby toho nebylo málo, do hry vstupují ještě regule týkající se hlučnosti jednotlivých aut. Ve velkém se rozšiřují od začátku roku 2018 a reagoval na ně už kupříkladu Mercedes-AMG, jehož vozy A 45 S a CLA 45 S již nedoprovází tak výrazné burácení venku, což se tvůrci snaží kompenzovat zvýšeným zvukovým zážitkem v kabině.

Zdá se, že konec motorů V12 se nezadržitelně blíží. Ostatně to naznačil i Leiters, který ale uvedl, že dvanáctiválce určitě neskončí ze dne na den. A nemyslete si, že by Ferrari bylo jedinou exotickou automobilkou, která tyto strasti řeší. Otazník visí rovněž nad budoucností V12 od Lamborghini. Pagani zase přislíbilo setrvání motoru minimálně do roku 2026. A dál? Kdo ví.