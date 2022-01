Vicemistři Eura 1996 Jan Suchopárek a Petr Kouba: Rub a líc aneb Kdo miluje řízení víc

Patří mezi hlavní strůjce úspěchu na Euru 1996 v Anglii, kde pomohli vydolovat české fotbalové reprezentaci stříbro. Teď spolu trénují národní výběr do 21 let. Motoristicky se však neshodnou téměř na ničem.

Svět motorů za volantem, fotbalové persony na zadních sedadlech. Všude štrúdly návštěvníků, již přišli na Auta na náplavce. Spousta z nich na nás, respektive na Petra Koubu s Janem Suchopárkem, míří fotoaparáty. Břehy Vltavy zaplavila vskutku hvězdná atmosféra. Stříbrní medailisté z evropského fotbalového šampionátu z roku 1996, které dalo dohromady aktuálně trenérské působení u „Lvíčat“, nedočkavě čekají na dotazy. Je třeba vykopnout otázkový míč!

Kdo z vás je lepší řidič?

Suchopárek: Petr!

Proč?

Suchopárek: Protože má řidičák déle a najeto více kilometrů.

Kouba: To bych neřekl. Já najedu ročně zhruba 15.000 km.

Suchopárek: Já když zrovna nebourám, tak 25.000 kilometrů. Ale stejně si stojím za tím, že jsi lepší.

Jak to?

Suchopárek: Řeknu to na plnou pusu. Mě to nebaví. Sice jsem si koupil auto, ale neměl jsem řidičák až do čtyřiadvaceti. Nechal jsem se vozit manželkou. Radši jsem jezdil na Slavii autobusem s igelitkou v ruce.

Kouba: Abys mohl na pivo, viď, ty rošťáku!

Suchopárek: Ne, ale za volantem si tak dobře noviny nepočteš.

Petře, vás asi řízení baví…

Kouba: Šíleně moc! A hlavně v noci. Pro mě je řízení odpočívárna, relaxování. Takže vás nezklamu.

Svět motorů 01/2022

Máte za volantem nějaký rituál?

Suchopárek: Jsem šťastný, když dám jedničku. Protože kolikrát jsem tam tlačil trojku. Rituál je tedy jednička. Na ni se přece jen rozjíždí líp.

Kouba: Škoda že nechcete fotbalové. To by vydalo na knížku. Musel jsem si těsně před zápasem osahat břevno a poklepat sítí, aby mi tam nic nespadlo. Na hřiště jsem vždy vkročil pravou nohou, kopačky si leštil indulonou, ale do auta si prostě sednu a jedu.

Koho nejvíc ze stříbrného týmu z Anglie zajímala auta?

Suchopárek: Jirka Němec si hodně potrpěl na mercedesy.

Kouba: A Pavel Kuka. Holt měli peníze dřív než my, tak si to v Německu mohli dovolit.

Suchopárek: Ale i tak jsem auta pak nestřídal. Měl jsem Škodu Favorit Komfort, Opel Vectra a pak už jen dvě oktávky. Řídím se pravidlem, že neměním auta ani manželku.

Necháte si od manželek mluvit do řízení?

Kouba: Bylo to spíš naopak. Jak jsem byl zvyklý coby brankář dirigovat ostatní, měl jsem tendence mluvit já jí. I když ženě jsem do toho nekecal – jen velmi přátelsky radil.

Suchopárek: Já si klidně něco vyslechnu, nemám s tím problém.

Jak vzpomínáte na své motoristické začátky?

Suchopárek: Oddaloval jsem je. Vždyť jsem v autoškole nevěděl, kde najít spojku, brzdu a plyn. Zvládl jsem ji na první pokus, ale úlevy jsem měl.

Kouba: My na Spartě jsme měli pana Maška, který se staral o nováčky bez řidičského průkazu. Na Strahově jsme hned první den udělali pár koleček a šup do centra. Na druhou hodinu jsem se přemlouval. Říkal jsem, že už tam nikdy nepůjdu. Ale nyní vím, že to byla nejlepší škola. Hodili mě do rybníka a já musel plavat.

Petr Kouba

Někdejší český fotbalový brankář a reprezentant se narodil 28. ledna 1969 v Praze.

Je synem Pavla Kouby - českého fotbalového brankáře a stříbrného medailisty z Mistrovství světa v Chile 1962.

Kariéru začínal v pražských Bohemians, odkud se v roce 1990 přesunul do Sparty Praha, s níž získal čtyři tituly.

V roce 1996 přestoupil do celku Deportivo de La Coruña. V sezoně 1999/2000 s ním získal španělský titul.

V dalších sezonách působil v německém klubu 1. FC Kaiserslautern, FK Jablonec 97 a profesionální kariéru zakončil v pražské Spartě v roce 2005.

Za reprezentaci si poprvé zahrál v roce 1991. V roce 1996 na Euru v Anglii pomohl českému výběru ke stříbrné medaili. Celkově za národní tým nasbíral 40 zápasů.

Aktuálně trénuje gólmany v české reprezentaci do jedenadvaceti let.

Víte, že… Petr Kouba hrál do patnácti let ragby?

Jan Suchopárek