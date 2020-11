Video: Audi A3 má nejlepší infotainment z koncernových kompaktů

Všichni tři sourozenci zmínění v perexu mají jedno společného: s příjezdem nových generací se po hlavě vrhají do digitalizace a naopak téměř zcela rezignují na klasická fyzická tlačítka a ovladače. To je u aut středního proudu, která cílí na co nejširší spektrum zákazníků, hodně odvážný krok, který bychom čekali třeba od luxusního Audi. Ale světe div se, tam je to přesně naopak.

V redakci se nám na test zastavilo Audi A3 a v rámci našeho nepravidelného seriálu o multimediálních systémech jsme se na něj podrobně zaměřili. Displeje jsou samozřejmostí, kromě obrazovky uprostřed tu máme i digitální přístrojový štít. Zároveň ale nová generace á-trojky zůstává autem, ve kterém si teplotu či systém stop/start nastavíte skrz fyzická tlačítka. A na modernosti kabiny to přitom nijak neubírá.

Nechceme vám prozrazovat víc, než je nezbytně nutné, ale asi z již napsaného chápete, že kabina nového kompaktu čtyř kruhů zanechala v redakci velice dobrý dojem. Však se podívejte na přiložené video a klidně nám dejte vědět, jestli vám tato koncepce rovněž přijde intuitivnější než v Golfu a spol..