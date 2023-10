Video: Máte v pořádku stěrače? Výměna zabere pár minut, stojí pár korun

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Léto už je pryč, nadchází období podzimních dešťů, mlh a brzkého stmívání. Tyto pro řidiče náročnější podmínky znamenají jediné – budeme častěji používat stěrače. Těm ale nesvědčí přímé slunce, kterému byly vystaveny po několik předcházejících letních měsíců a pokud nebyly nejčerstvější, můžou začít po skle poskakovat, pískat či vodu místo stírání rozmazávat.

Tak dávají najevo, že jsou opotřebené a je nejvyšší čas je vyměnit. Samozřejmě můžete počkat na volný termín servisu, či to za nějaký měsíc spojit s přezutím pneumatik, ale do té doby budete jezdit s mizerným výhledem. Naštěstí je však výměna otázkou několika málo minut, jste-li aspoň trochu zruční.

Pokud máte běžné auto, něco na způsob Škody Octavia, stačí navštívit prodejnu autodílů a chtít po prodavači stěrače na váš vůz. Alternativou – či nutností u vzácnějších modelů – je délku stíracích lišt prostě změřit metrem a vyzkoumat způsob uchycení lišty k ramenu.

Mějte na paměti, že levý a pravý stěrač bývají jinak dlouhé. A pokud v autodílech nemají přesně tak dlouhé, jak potřebujete, vezměte radši o centimetr či dva kratší. Pár milimetrů na každé straně nepoznáte; delší by naopak mohly koncem gumičky narážet na lišty kolem čelního skla či vzájemně na sebe při pohybu.

Co se týče ceny, je na výběr z poměrně velké škály. Nejlevnější stěrače stojí do stokoruny, ty dražší, značkové a snad i kvalitnější můžou přijít na několik stovek za kus. Kromě značky závisí cena také na délce stěrače a na tom, zda jde o starší ramínkový nebo novější aerodynamický.

Způsobů uchycení je několik, nejčastější je háček či plastový úchyt k zacvaknutí s pojistkou. Stěrače v sadě na konkrétní model auta by měly pasovat, univerzální stěrače mívají v balení několik různých adaptérů. Z nich vyberete ten správný pro typ uchycení a jeho rozměry na ramenech svého vozu.

U starších aut stačí stěrače před výměnou prostě odklopit, u těch moderních aut, která mají stěrače schované pod kapotou pro zmenšení aerodynamického odporu a hluku, bývá potřeba je uvést do tzv. servisní polohy. V některých autech je taková volba přístupná někde v menu infotainmentu, u koncernu VW nejčastěji v podsekci věnující se světlům a stěračům, v jiných netřeba nic hledat v displeji a stačí hned po vypnutí auta zatáhnout za páčku tak, jako by člověk chtěl jednou setřít. Stěrače pak zůstanou poblíž své horní úvrati a ramena půjde odklopit.

Jak ukazuje video, demontáž starých a instalace nových stěračů je pak otázka velmi krátké chvilky, máte-li nový, nacvakávací typ uchycení. Anebo chvilky o trochu delší – spojené s potřebou trochy prostorové představivosti – máte-li na autě starší háčky a používáte-li ramínkové stěrače, ne moderní, aerodynamické s přítlačným pérem.

Ve chvíli, kdy je odklopené rameno a vymontovaná stírací lišta, přichází snad jediný moment nechtěného, ale o to vážnějšího poškození auta – to když zavadíte o rameno a ono udeří kovovým koncem do čelního skla. Může ho totiž rozbít. Je tedy namístě značná obezřetnost. Anebo si prostě můžete rameno velmi opatrně položit na sklo – co leží, už nespadne.

Další úskalí je už leda v tom, že byste stírací lišty nesprávně upevnili a ony tak nedržely pořádně či dokonce za jízdy odletěly. Tomu lze však snadno předejít pečlivostí při práci.