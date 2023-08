5 chyb, které řidiči dělají s klimatizací. Víte, jak ji používat lépe?

Málokteré nové či zánovní auto dnes není vybaveno alespoň manuální klimatizací. Doba, kdy byl tento komfortní prvek drahým příplatkem, je dávno pryč a řada značek dokonce klimatizaci dává do standardní výbavy všech svých modelů.

Navzdory tomu mezi řidiči panuje řada mýtů a z nich pramenících chyb, kterých se mohou dopouštět. Výsledkem může být i to, že klimatizaci nepoužívají, čímž si ale zbytečně znepříjemňují jízdu a činí ji méně bezpečnou. Vysoké teploty přitom mohou znamenat pomalejší reakce, malátnost, bolest hlavy, zvýšenou míru únavy či dehydrataci.

Častým mýtem je, že aktivní klimatizace znamená zásadně vyšší spotřebu. Je pravdou, že běh kompresoru spotřebovává nějakou energii, ovšem zvýšení spotřeby paliva či snížení dojezdu elektromobilu kvůli klimatizaci je dle britské divize Škodovky jen zhruba pětiprocentní.

Stejný nebo i větší efekt na spotřebu může mít např. zbytečný nosič kol nebo „rakev“ na střeše, když je nepotřebujete, zavazadelník plný zbytečností nebo podhuštěné pneumatiky.

Jde vám o každý mililitr paliva? Parkujte ve stínu, aby klimatizace neměla tolik práce s chlazením interiéru rozpáleného letním sluncem, zvyšte nastavenou teplotu o pár stupňů nebo používejte vnitřní okruh ventilace, aby systém pracoval s chladnějším vnitřním vzduchem a nemusel pořád chladit horký vnější vzduch.

Souvisejícím bodem budiž nápad jezdit se staženými okny místo zapnuté klimatizace. Na něm je ovšem i trocha pravdy – v nízkých rychlostech znamenají úplně otevřená okna skutečně menší zvýšení spotřeby paliva, než běžící klimatizace. Jenže otevřenými okny vám do auta proudí ten stejný horký vzduch, který je venku, a na sluncem rozpálené ulici plné aut může být i hodně přes 40 °C, třebaže vnější teploměr vašeho auta ukazuje něco kolem třicítky.

Proudění vzduchu interiérem v hustém městském provozu také většinou nestojí za řeč, o nějakém ochlazení tedy lze hovořit jedině při plynulém provozu či při jízdě vyšší rychlostí mimo město. To však má další úskalí – silný proud vzduchu konstantně běžící na vaše záda či krk může znamenat jejich zablokování, a také otevřená okna ve vyšších rychlostech zásadně zvyšují odpor vzduchu, věc, která má na spotřebu paliva největší vliv.

Co s tím? Zkuste oba přístupy kombinovat – v nižších rychlostech, ale nikoliv pomalu se vlekoucí dopravě, jezdit s otevřenými okny a za městem je zavřít a zapnout klimatizaci.

Podle některých klimatizace škodí zdraví. Dá se souhlasit s tím, že v případě nesprávného použití klimatizace mohou být někteří lidé náchylnější např. k angíně či k zablokovanému krku, ovšem plošná škodlivost klimatizace je mýtus.

Naopak, jedním z efektů klimatizace je snižování vlhkosti vzduchu, který fouká do interiéru – jistě jste si všimli, že při nastavení maximálního ofuku čelního skla se vždy zapne klimatizace a právě tohle je důvod. Menší vlhkost proudícího vzduchu pomáhá předcházet tvorbě plísní v klimatizačním systému. Dlouhodobé nepoužívání klimatizace je naopak pro tvorbu plísní příznivé a jejich spory, které mohou mít negativní efekt na zdraví, vám pak foukají přímo do obličeje.

Máte problémy s angínou či se zablokovaným krkem, když používáte klimatizaci? Prvním tipem je vyhnout se foukání studeného vzduchu přímo na tělo – prostě nastavte systém tak, aby vzduch směřoval jinam. A také můžete zvýšit nastavenou teplotu, přinejmenším těsně před příjezdem do cíle – problémy nezpůsobuje klimatizace samotná, ale příliš velký rozdíl teplot mezi venkovním prostředím a interiérem auta.

Řada lidí zastává názor, že klimatizace nemusí být zapnutá, když je venku chladněji. Pravda, některé, zejména starší automatické systémy kompresor odstaví, když je vnější teplota pod určitou hodnotou, ovšem vypínat v takovém případě klimatizaci manuálně nelze doporučit.

Zejména z důvodů, které stojí už výše a souvisí s vlhkostí a následnou tvorbou plísní či přinejmenším větší měrou mlžení oken. Vlhkosti je navíc v interiéru o to víc, pokud do něj nastoupíme navlhlí deštěm či s botami od sněhu.

Kromě toho může mít dlouhá doba nepoužívání klimatizačního systému negativní vliv i na systém samotný. Je to uzavřený okruh, v němž běží chladivo spolu s olejem, který maže kompresor a těsnění. Pokud chladivo nebude několik měsíců okruhem cirkulovat, může se snižovat efektivita kompresoru a těsnění mohou vysychat.

Řešením, pokud opravdu nechcete v teplotách pod dvacítkou mít klimatizaci zapnutou, nebo ji vaše auto vypíná samo, je aspoň jednou při každé jízdě na chvíli pustit maximální ofuk čelního skla, který klimatizaci zapne ve všech autech. Navíc tak zjistíte, jak čistý je váš systém – pokud při zapnutí klimatizace cítíte zápach, je na čase nechat systém vyčistit a vydezinfikovat.

A konečně, že klimatizace by neměla být zapnutá při startování motoru? U elektromobilů je úplně jedno, jestli je tlačítko A/C na ovládacím panelu zapnuté či nikoliv, protože kompresor není s pohonným elektromotorem nijak spojený. A u konvenčních aut je mezi kompresorem a jeho řemenicí, kterou otáčí motor skrz drážkový řemen, elektromagnetická spojka, jejíž sepnutí řídí elektronika vozu zcela sama.

Všimněte si, že v moment otočení klíčku do startovací polohy či stisknutí startovacího tlačítka pro start motoru, nikoliv jen zapnutí auta, přestane foukat ventilace, přeruší se odklápění zrcátek či pohyb oken a zhasnou světlomety, pokud předtím svítily. To proto, že auto v moment startu deaktivuje všechno ostatní příslušenství, aby nic nesálo energii z 12V akumulátoru a on tak mohl poskytnout svůj maximální startovací proud. Klimatizace je při startu auta tedy vždy vypnutá bez ohledu na to, jestli je tlačítko zmáčknuté, či nikoliv.

K pěti tipům si dovolíme přidat ještě šestý, bonusový, který není tak úplně mýtem ani chybou – vypínání klimatizace při jízdě do kopce. Idea je, že klimatizace saje výkon motoru, takže bez ní auto do kopce lépe pojede.

U většiny dnešních aut zapnutá klimatizace v podstatě není znát, ale je pravdou, že v některých starších autech se slabými motory je tlačítko zapínání klimatizace ekvivalentem tlačítka „Turbo Boost“ televizního mluvícího auta K.I.T.T. a po vypnutí vůz jede o poznání lépe. Ovšem, pokud vaše auto má aspoň přes stovku koní, zapnutou klimatizaci vážně na výkonu sotva zaregistrujete.