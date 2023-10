Video: Nissan Ariya jako důstojný nástupce Leafu? Snad mu neumřou baterky!

Nissan Ariya přichází do nabitého segmentu elektrických SUV. Do boje vyráží s pohlednou karosérií, příjemným interiérem a novou technikou, konečně nahrazující poněkud zastaralá řešení Nissanu Leaf.

Nissan se v roce 2010 ukázal jako průkopník. Poslal totiž do sériové výroby elektrický hatchback s li-ion baterií, jen dva roky po tom, co tento pohon poprvé využila Tesla Roadster. Průlomový Leaf elektromobilitu přiblížil lidu, nabídnul totiž každodenně použitelné auto za přijatelnou cenu. Díky tomu, a samozřejmě z počátku díky téměř neexistující konkurenci, se z něj na několik let stal nejprodávanější elektromobil světa. Na první generaci už ale Nissan navázal druhou, která trochu zaspala dobu. Byla sice na pohled modernější, nechala si ale stejnou baterii bez tepelného managementu, což se ukázalo jako chyba.

Do roku 2020 Nissan nabízel pouze Leaf a dodávku NV200, která využívá stejnou techniku. Konkurence se mezitím stihla nejen probudit, ale také vyrobit modernější a vyspělejší auta, takže Nissanu poněkud ujel vlak. Reakce přišla až v roce 2020 s novým crossoverem Ariya, který míří do vyššího segmentu, ale především používá mnohem vyspělejší technologie. Na Český trh se dostává letos a tak si můžeme konečně vyzkoušet, jak se liší od známého elektrického Méganu, se kterým sdílí techniku.

Téměř 4,6 metru dlouhé SUV se zádí ve stylu kupé stojí na platformě CMF-EV, vyvinuté ve spolupráci s Renaultem. Znamená to i některá řešení nepříliš častá v takto velkých autech, i některé výhody, na rozdíl od menšího Mégane dokáže nabídnout i pohon všech kol. Jak se s nejmodernějším elektrickým Nissanem jezdí, a jestli má šanci navázat na úspěch Leafu, se dozvíte v našem videu.