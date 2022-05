Video: VW Amarok v úpravě Delta4x4 je přesně ta zbytečnost, kterou nutně potřebujete

Nevejde se do podzemních garáží, kvůli terénním gumám zvládne jen 110 km/h… přesto by jej snad každý chlap chtěl mít aspoň na chvilku doma.

Řeč je o pick-upu VW Amarok se šestiválcem v úpravě od společnosti Delta4x4. Současná generace se pomalu loučí a my už vyhlížíme novou, vyvíjenou ve spolupráci s Fordem. Přesto (nebo právě proto?) nechalo české zastoupení VW Užitkové vozy postavit tuto specialitku, která rozhodně stojí za pozornost.

Co všechno vlastně úprava od firmy Delta4x4 obsahuje, co dalšího vám úpravce může nabídnout a na kolik takováto modifikace přijde? Všechno důležité se dozvíte ve výše přiloženém videu. A nebojte, dojde i na tradiční psaný test, který se co nevidět objeví na našem webu. A pokud chcete zůstat v obraze o dalších chystaných videích, nezapomeňte sledovat náš instagramový profil @auto.cz.