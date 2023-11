Vietnamci si hráli na konstruktéry a postavili Pagani Huayra. Jak hodnotíte výsledek?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pro mnoho automobilových fanoušků bývá v žebříčku vysněných vozů Pagani Huayra hned na prvním místě a není se čemu divit. Vznikla hned v několika verzích, ale vždy se pyšní motory V12 od Mercedes-AMG. Základní Huayra je naladěna na 544 kW (740 k), zatímco okruhová Huayra R má k dispozici 625 kW (850 k) a 750 Nm točivého momentu.

Nebudeme si nic nalhávat, většina populace se do tohoto supersportu neposadí, natož aby ho řídila. I z tohoto důvodu vznikají repliky. Některé jsou povedené, některé snad ani nestojí za řeč. Kam se zařadí replika Pagani Huayra, kterou mají na starosti tito nadšenci?

NHẾT TV na svém YouTubovém kanále sdílejí stavby dle vzoru světových supersportů. Za sebou již mají úspěšné repliky modelů Ferrari nebo Lamborghini. Nyní k tomu přidávají další italský supersport Pagani Huayra.

U této stavby se začalo ocelovým rámem vytvořeným podle rozměrů originální Huayry. K vytvarování požadovaného tvaru modelu byla použita hlína a sklolaminát, zatímco podvozek na míru nabízí víceprvkové zavěšení. A co by to bylo za supersport bez červených brzdových třmenů?

Disky kol obalené do pneumatik Continental jsou možná nejméně povedenou částí této repliky. Moc práce ale na ně nečeká - repliku totiž pohání 40 let starý motor z Toyotu bez bližší technické specifikace. Do originálního výkonu má replika sice extrémně daleko, ale alespoň bylo zachováno uložení motoru uprostřed.

Konstruktéři byli natolik šikovní, že vozu dali křídlové dveře a aktivní aero v podobě vysouvací klapky na kapotě a v zadní části. Do interiéru moc k nahlédnutí nebylo, přeci jen - postavit opravdu kvalitní interiér by znamenalo velkou investici.

Výsledek se shledává (minimálně na videu) s velkým zájmem kolemjdoucích a většina sledujících na sociálních sítích a YouTube chválí kreativitu konstruktérů. Jak se tato replika líbí vám?