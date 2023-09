Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vietnamská automobilka VinFast, která již pronikla na americký trh a plánuje zde stavbu nového závodu, byla jednou z očekávaných hvězd mnichovského autosalonu. Na ten bohužel nedorazila, což se přičítalo problémům se vstupem na evropský trh. Jenže ten nakonec stihne ještě před koncem tohoto roku.

Podle informací novinářů z Reuters, kteří se odvolávají na nejmenovaný zdroj, získala automobilka VinFast schválení pro dovoz a prodej elektrického SUV VF 8 v Evropě a první kusy plánuje dovézt do konce roku. Zhruba 3000 vozidel z první várky, která byla vyrobena a poslána ze severního Vietnamu, by mělo zamířit do Německa, Francie a Nizozemí během čtvrtého čtvrtletí tohoto roku.

Video se připravuje ...

Z ceníku na francouzském trhu přitom vyčteme, že základní VinFast VF 8 Eco startuje od ceny 50.990 eur (cca 1.242.000 Kč). Nabízí přitom dvojici elektromotorů s nejvyšším výkonem 260 kW (353 k), zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy a baterie s kapacitou 87,7 kWh by měla vystačit k dojezdu 471 km. Nabíjení z 10 na 70 % by pak mělo být otázkou asi 31 minut.

Zhruba podobně velká Tesla Model Y sice ve Francii startuje od ceny 45.990 eur (cca 1.122.000 Kč), v základní verzi ale nabízí kratší dojezd (455 km) a zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,9 sekundy. Výkonnější Model Y Long Range už ale vyjde ve Francii dráž než VF 8.

Kompaktní SUV z Vietnamu s rozměry 4.750 x 1.934 x 1.667 milimetrů přitom nabízí zajímavý design i výbavu, včetně té technologické a komfortní. V nabídce nechybí vyhřívaný volant, ambientní osvětlení, systém rozpoznání řidiče, čalounění umělou kůží, panoramatickou střechu, středový a kolenní airbag, atd.

Lze očekávat, že v nadcházejících měsících zamíří na evropské trhy i řada laciných elektrických modelů z Číny, pokud by na ně ale EU zavedla dovozová cla či jiné poplatky, mohl by VinFast představovat zajímavou volbu za zajímavé ceny. Otázkou ale ještě zůstává, jak bude nový model v Evropě přijat.

V zámoří, kde už se model VF 8 prodává několik měsíců, totiž sklidil mnoho negativních reakcí. Zámořští kolegové si stěžovali na celou řadu problémů, včetně různých pazvuků, špatně nastavených asistenčních systémů, tvrdého podvozku, nepohodlných sedadel, problémového infotainmentu i krátkého dojezdu.

Automobilka sice na autě zapracovala a vydala řadu opravných aktualizací, přesto prodeje na americkém trhu zůstávají za očekáváními. Nezbývá tedy než čekat, jak se VF 8 uvede na evropských trzích.