Víte, jak správně používat mlhovky? Je to snadné, ale ne pro tyto řidiče

Když v mlze vidíte obrysová světla auta před sebou na stovky metrů, nepotřebujete zadní mlhovku. Zdálo by se, že to je snadné, přesto to řada řidičů nechápe.

S podzimem se na cestách častěji objevují nejen mlhy, ale v posledních dnech třeba také chumelenice, v nichž nejednoho řidiče znalého zákona o provozu na pozemních komunikacích může napadnout rozsvítit zadní světlo do mlhy. Vždyť to ten zákon v § 32 přímo nařizuje!

Realita ovšem není ani zdaleka tak jednoduchá, jak to z té jedné věty, která v odst. 4 onoho paragrafu upravuje použití zadních mlhovek, může vypadat. A tak, kdykoliv padne byť náznak mlhy či snížené viditelnosti v důsledku hustého sněžení, vídáme na silnicích kromě řidičů také dvě kategorie držitelů řidičského oprávnění. Jedni oslňují ostatní svými mlhovkami, druzí jedou „na denní“ a vzadu mají tmu.

Ty druhé člověk pochopí, byť omluvit je nelze – spoléhají se na to, že režim světel „Auto“ vyřeší vše za ně. Auto samo však nikdy nezapíná světla do mlhy, protože nedokáže mlhu poznat – zatímco pro lidské oko je to snížená viditelnost, množství světla se snížit nemusí a čidlo, které řídí automatické rozsvěcení světel, reaguje právě na množství světla v okolí, nikoliv na viditelnost.

Ty první, kteří svou snahou do puntíku splnit zákonné ustanovení otravují život ostatním řidičům za sebou, ale chápat těžko. Přitom je to tak snadné, když člověk použije selský rozum – zadní mlhovky zapínáme ve chvíli, kdy v husté mlze nevidíme obrysová světla aut před sebou ani za sebou na dostatečnou vzdálenost.

A naopak je vypínáme, když hustá mlha skončí, nebo když nás dojede jiné auto. „V takovém případě bychom měli co nejrychleji zareagovat a mlhová světla vypnout, jelikož ostatní řidiče oslňujeme asi na tolik, jako nás v noci oslňují nevypnutá dálková světla protijedoucího vozidla. Navíc skrz zadní mlhovou svítilnu řidič jedoucí za vámi špatně rozezná, kdy brzdíte,“ uvádí k problematice Policie ČR.

V koloně by tedy měl mít zapnuté koncové světlo do mlhy vždy jen poslední řidič, a v moment, kdy ho dojede další vůz, mlhovku vypnout. Ten předposlední by obdobně měl zareagovat na to, když poslední auto odbočí jinam, a svou mlhovku zapnout, protože je nově poslední.

V galerii najdete výběr řidičů, kteří zadní mlhovky nepoužili správně. Někteří jimi svítili, i když to nebylo potřeba, a jiní zase jeli „potmě“, třebaže by se lepší osvětlení jejich vozu – ne nutně mlhovky, často stačí i obrysová světla, zejména v noci jsou i v lehké mlze vidět na několik set metrů, což bohatě stačí – opravdu hodilo.