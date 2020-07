Vodíkový supersport Hyperion X1 slibuje vesmírné technologie na silnici

Vývoj elektrických supersportů a hypersportů dokáže i dnes vzbudit pořádný rozruch a zájem veřejnosti, rozhodně už se ale nejedná o nic šokujícího, co by nás mělo překvapit. S výrobci těchto technologických hraček se zkrátka v posledních letech tak trochu roztrhl pytel.

Většina těchto výrobců ovšem sází na klasickou koncepci energie uložené v bateriích, zatímco Hyperion chce vyplnit mezeru na trhu se svým vodíkovým modelem XP-1. „Nesmírně se těšíme na představení Hyperionu světu, neboť budeme moci vzdělávat lidi o výhodách energetických systémů na bázi vodíku,“ uvedl CEO společnosti Angelo Kafantaris.

Společnost Hyperion, sídlící ve slunné Kalifornii, byla založena týmem vysoce kvalifikovaných odborníků v roce 2011 a to s celkem ambiciózním cílem – přinést s pomocí vodíku revoluci do světa přepravního průmyslu.

Hyperion má celkem tři divize: Energy, Motors a Aerospace. Všechny se ale snaží o to samé: přiblížit technologii objevované a využívané NASA veřejnosti. A to jak prostřednictvím silničních vozidel, tak možná do budoucna i prostřednictvím letů do vesmíru.

Cíle jsou to ambiciózní, ale co vlastně víme o vodíkovém hyperspotu XP-1? Inu, mnoho to není. Koncept využívající k pohonu vodíkové palivové články by měl být šetrný k prostředí, pekelně rychlý a nabitý technologiemi, které využívá NASA při průzkumech vesmíru.

Nedávno zveřejněný trailer pak ukazuje nízkou a širokou siluetu vozu, který zřejmě nabídne velice propracovanou aerodynamiku, LED světlomety a pořádně vystouplé blatníky. Na zbytek informací si ale budeme muset počkat až do srpna, kdy by měl být koncept vodíkového supersportu představen světu.