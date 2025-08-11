S Omodou 5 1.6 TGDI až na vrcholky hor a pěkně daleko. Obstojí jako rodinné auto?
Obstojí čínské auto v evropských horách? Novinku v naší dlouhodobě testované flotile jsme vytáhli do alpských výšin a slovinských planin.
Před několika měsíci rozčeřila značka Omoda český automobilový trh zajímavou nabídkou středně velkého modelu 5, který v rámci svého vstupu na trh nabídla stovce nejrychlejších zákazníků za akční cenu 498.300 Kč. Kdo si pospíšil, mohl si mnout ruce – středně velký crossover s dobrou výbavou a sedmiletou zárukou do ujetí 150.000 km, to se jen tak nevidí.
Skladové vozy dnes sice seženete o sto tisíc korun dráž, ale vzhledem k výbavě, jakou má již základní specifikace Comfort (třeba 18palcová litá kola, LED světlomety, parkovací kamera, přední i zadní senzory, adaptivní tempomat s vedením v pruhu a asistentem do kolon, výhřev i chlazení sedadel, digitální přístrojový štít a mnoho dalšího) jde také o zajímavou koupi.
Ještě si zopakujeme několik základních faktů: Značka Omoda spadá pod čínský koncern Chery, model 5 se spalovacím motorem má na délku 4373 mm a stojí na rozvoru 2610 mm. Na našem trhu je nabízena i poněkud odlišná varianta s elektrickým pohonem a dojezdem 402 kilometrů dle WLTP. Náš kousek, který jsme zhruba před dvěma měsíci převzali do dlouhodobého testu a v budoucnu se mu budeme ještě hodně věnovat, má pod kapotou přeplňovanou šestnáctistovku s výkonem 108 kW a 275 Nm točivého momentu. Poháněna jsou přední kola skrze sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku.
První zátěž pro dlouhodobák
Výbava a cena jsou jedna věc, ale jak to celé funguje jako auto? To jsme s rodinou vyzkoušeli při dálkové jízdě, která vedla nejprve do slovinského Pomurského regionu a později pod druhou nejvyšší horu Severních vápencových Alp, Dachstein.
Prvních pět set kilometrů prakticky na jeden zátah ukázalo, že dálkové cesty nejsou v Omodě 5 žádný problém – z několika důvodů. Například díky rozumné spotřebě, která se dá při stabilním tempu držet na zhruba 6,5 l/100 km, což dává v kombinaci s 51litrovou nádrží solidní dojezd na jedno tankování. Když jedete po dálnici a sem tam nějakých okreskách alespoň jakž takž plynule, po doplnění paliva se na displeji ukáže trojciferný údaj, začínající osmičkou.
K pohodě při dálkových přesunech přispívá i dostatek odkládacích míst v přední části kabiny. V přední části středového tunelu máte poličku na telefon, dva držáky nápojů, pak následuje menší uzavíratelná schránka a nakonec loketní opěrka. Pod tou se skrývá rozměrná 23 centimetrů hluboká schránka s extrémně účinným chlazením, takže až dorazíte do cíle, můžete odsud vyndat hned několik plechovek nápojů s teplotou jako ze sedmého schodu.
Středový tunel je dvoupatrový, takže vespodu skrývá další velikou polici, do níž mají překvapivě snadný přístup řidič i spolujezdec. V ní najdou také dvě zdířky pro nabíjení zařízení, klasické USB-A a USB-C, nebo vypínání předního airbagu spolujezdce. Stejnou konfiguraci portů mají k dispozici i pasažéři na zadních sedadlech, kam se vcelku bez problémů usadí dva průměrní dospělí.
Služebník. Ale co zábava?
V disciplíně dálkové jízdy tedy Omoda 5 obstála slušně, ale co popojíždění na kratší trasy? To jsme si vyzkoušeli v již zmíněném Pomurském regionu na severovýchodě Slovinska, kde jsou vzhledem k blízkosti místních zajímavostí (například hraniční město Gornja Radgona nebo Murska Sobota s pěknými zámky) drobné přesuny nevyhnutelné. Tam se mohou objevit jisté limity, hlavně z hlediska ovládání.
Například vypínání upozornění na překročení rychlostního limitu je schované v liště, kterou si v infozábavním systému stáhnete prstem ze shora. Pak musíte stisknout příslušnou ikonu a ještě vypnutí potvrdit. Tamtéž najdete ovládání hlasitosti, což opět není dvakrát uživatelsky přívětivé. A pokud v letních měsících potřebujete auto po nastartování rychle „profouknout“ nízkou teplotou klimatizace, opět je nutné použít displej. Ono se vlastně profoukne často samo, protože v automatickém režimu bere klimatizace nastavenou teplotu spíše jako nezávazné doporučení. Mnohdy je lepší použít raději manuální režim.
Přesun do Alp pak ukázal, že motor nemá problém auto v pohodě utáhnout do vysokých kopců ani s posádkou a nákladem, ostatně pěkně fungoval i na dálnicích a předjíždění i pružnost zátahu byly zcela v pořádku. Kopce ale také ukázaly, že v základním nastavení převodovka motor docela podtáčí – podřazení při jízdě do kopce docela trvá a manuálně možné není. Automat totiž nemá vůbec žádné ovládání, jeho nastavení ovlivňují pouze jízdní režimy Eco, Normal a Sport. To je nešikovné i při jízdě z kopce, protože auto ještě více nepodřazuje, nebrzdí motorem a opět nemáte možnost poslat převodovku o kvalt nebo dva níže.
Nicméně Omoda 5 s častým brzděním při delších sjezdech kopců problém nemá, účinek je stabilní, a čoud jako v raných 90. letech, kdy bylo možné do Alp poprvé vycestovat, se nekoná. V serpentinách pod Dachsteinem jsme také zkusili, jestli může být s tomto dynamicky tvarovaným crossoverem zábava. Inu, rychlé změny směru moc rád nemá, řízení si s řidičem moc nepovídá a i když zde máte režim Sport, jehož aktivací vám vůz oznámí dramatickým ženským hlasem, snaha o svižnější svezení vám nic nedá.
Hlavní účel je jasný
Jako cestovní auto je ale velmi zajímavou volbou, i díky bohaté a v podstatě kompletní standardní výbavě, ke které patří jíž zmíněná vyhřívaná a chlazená přední sedadla. Na týdenní cestě s mnoha krámy pro dva dospělé, dvě děti a s poměrně velkým kočárkem kupodivu ani nevadil kufr, u nějž výrobce tabulkově uvádí jen 370 litrů. Ten má dobře využitelný půdorys a pod podlahou několik centimetrů hluboký pěnový box na povinnou výbavu a vaše drobnosti a také dojezdové kolo, což se při dálkových jízdách může sakra hodit.
I zde platí stejně jako u mnoha dalších aut čínského původu, že kufr je menší na úkor prostoru na zadních sedadlech, kterého je zejména pro nohy více než dost. Část svých zavazadel tak můžete uložit právě sem, pokud cestujete s dětmi, které ještě nedosáhnou nohama na podlahu. Auto s „městskou“ délkou 4373 mm tak umí zastat úlohu jediného rodinného vozu.
Příjemným překvapením bylo fungování asistenčních systémů – na vedení v pruzích je spoleh a je schopno celkem důrazného zatáčení i v ostřejších obloucích. Dobrý dojem zanechaly i 360stupňové parkovací kamery s možností 3D zobrazení vozu v okolním prostředí, které při zobrazení přední i zadní kamery ukazují dynamické naváděcí linie stopově i obrysově.
První nešvary
Byly zde ale některé méně příjemné drobnosti, které se vyskytovaly nahodile a mohou trochu štvát. Občas se nechtěla vypnout parkovací brzda při rozjezdu a pohon se tak opíral do zabrzděných kol. Sem tam také bylo nutné zmáčknout tlačítko elektrického otevírání kufru hned několikrát, i když mikrospínač uvnitř zcela jasně cvaknul.
S jedním nešvarem se ale potýkáme dnes a denně. Stejně jako třeba u některých současných vozů Toyota chybí kolem infotainmentu tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku, takže když si zrcadlíte telefon a potřebujete se probrat nastavením vozu (třeba hlídání jízdních pruhů se vypíná nadvakrát: je tu prevence i upozornění), musíte ze zrcadlení „vystoupit” přes displej, čili rozkliknout nabídku vlevo dole najít ikonku s „dvířky”, což není rychlé ani pohodlné. Díky ale za to, že bezdrátové zrcadlení funguje rychle a kolikrát vidíte na displeji Waze či Spotify ještě dříve, než se vůbec stačíte připoutat.
Co bude dál?
Testovaná benzinová Omoda 5 se v naší redakci zdrží až do jara a během té doby ji podrobíme sérii dalších zkoušek. Blíže se podíváme na techniku, probereme servis a dodání náhradních dílů včetně cen, srovnáme ji s konkurenty a rádi bychom absolvovali další „Joy ride” se známou osobností, kterých je v aktuálně v řadách „omoďáků” více než dost.
|Omoda 5 1.6 TGDI: technická data a české ceny
|Motor, ventilový rozvod
|přeplňovaný benzin R4, DOHC
|Zdvihový objem [cm3]
|1568
|Největší výkon [kW/min]
|108/5000
|Točivý moment [N.m/min]
|275/2000
|Převodovka
|7° aut. (dvouspojková)
|Délka x šířka x výška [mm]
|4371 x 1824 x 1588
|Rozvor náprav [mm]
|2610
|Standardní pneumatiky
|215/55 R18
|Provozní/užitečná hmotnost [kg]
|1530/319
|Objem kufru základní/maximální (l)
|370/1149
|Objem nádrže paliva [l]
|51
|Nejvyšší rychlost [km/h]
|195
|Zrychlení z 0 na 100 km/h [s]
|10,1
|Spotřeba paliva WLTP [l/100 km]
|7
|Cena Comfort [Kč]
|669.900
|Cena Premium [Kč]
|729.900
Zdroj: Autorský text, foto: auto.cz, video: Omoda