VW na vodík příliš nesází, jeho smysl vidí jinde

Elektromobilita je v současnosti hlavním tématem většiny světových automobilek, ovšem zatímco většina sází na ukládání energie do baterií, některé značky experimentují s vodíkovými palivovými články, které jsou mnohdy označovány za budoucnost.

Nikoliv však v automobilce Volkswagen, která zatím do budoucna neuvažuje o možnosti implementovat tuto technologii do svých osobních vozidel. V rozhovoru pro Autocar to prozradil Matthias Rabe, šéf technického oddělení německé značky.

Rabe sice připustil, že se koncern touto technologií zabývá, ovšem pro samotnou značku Volkswagen je prozatím nezajímavá. „Jako skupina se tímto směrem díváme, ovšem pro Volkswagen to v blízké budoucnosti není alternativa,“ odpověděl Rabe na otázku, zda automobilka nezvažuje technologii palivových článků pro osobní vozy.

Jiná situace by ovšem mohla nastat u vozů užitkových, kde vidí Rabe nejlepší možnost uplatnění této technologie. Hlavním esem v rukávu vodíkových užitkových vozů by přitom mohlo být nesrovnatelně rychlejší doplnění paliva, díky čemuž by se nákladní vozy či autobusy vyhnuly dlouhým prostojům u nabíječek.

Za připomenutí navíc stojí, že zatímco Volkswagen se vodíkovým vozům spíše vyhýbá, Audi v minulém roce naopak zvýšilo důraz na jejich vývoj. Značka tak reagovala na nedostatky bateriových elektromobilů a také možný nedostatek bateriových článků v blízké budoucnosti.

Mezi největší průkopníky technologie vodíkových palivových článků však v současnosti patří automobilky Toyota a Hyundai, které kromě vodíkových osobních vozů aktivně pracují i na vývoji vodíkových nákladních vozů. Moderní vodíkový vůz by navíc brzy mělo představit i BMW.