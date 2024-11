Volksagen a Hyndai: Registr vozidel je království překlepů. Máte v techničáku chybu i vy?

Kdo hledá údaje o nějakém specifickém voze, musí velmi trpělivě hledat i všechny možné překlepy. A že je úředníci umí! Vyniká například Volkswagen. Německé sousloví pro lidové vozidlo přímo svádí k řadě chyb. V registru se tak dají najít desítky variant.

Někdy písmenko chybí, příkladem budiž třeba Volksagen, Volkswage či třeba Volkswgen, Volkwagen a Volkwagen. Jindy písmenko naopak přebývá, tady lze najít Volksawagen, zajímavý Volkswaagen, ale i Volskswagen.

Záludností je samozřejmě i písmeno V, respektive dvojité W. V registru lze najít všechny jejich kombinace od Volksvagenu po Wolkswagen.

Další celou plejádu možností přináší promíchání jednotlivých písmenek a drobné překlepy a dostaneme opravdu desítky všemožných zápisů. Aby toho nebylo málo ne vždy se do kolonky „značka“ podaří napsat opravdu značku. Někdy je tam značka kombinovaná třeba s modelem či dalšími údaji, jindy je tam jen model. Výjimkou ale nejsou ani části VIN kódu, křestní jméno či příjmení majitele a někdy i části adresy, případně různé datumy. Samostatnou kapitolou jsou pak třeba zápisy, kdy je ve značce třeba „osobní“ nebo „osobní automobil“. Úředníci se nejspíše o kolonku překoukli.

Překvapením není, že zuby si na registru vozidel často lámou i opravdu nelehkým Hyundai. Máme Hyindai, Hyndai, Hyudai, Hyumdai, Hyunadi, Hyunai, Hyunday, Hyundyi, Huyndai nebo prostě Hundai. I správný zápis může mít řadu variant, protože je občas přidaná čárka, tečka či lomítko před nebo za jméno.

Jednoduchý není ani Mercedes. Už proto, že i správné varianty mají řadu možností MB, M-B, Mercedes či Mercedes-Benz. Samostatnou kapitolou jsou možnosti, jak úředníci řeší psaní Mercedes Benz, když nemohou použít mezeru. Někteří správně zvolili pomlčku, jiní ale tečku nebo hvězdičku.

Opět máme i všechny kombinace chybějících písmen jako je Mercdes, Mercede, Merceds či Mercees. Pak pár přebývajících jako je Merecedes. Pak je tu problém s tím, že místo S je mnohdy C, tedy Mercedec a to i s řadou překlepů. Překvapením je, že se vůbec neobjevuje fonetická verze Benc, ale napsat Bemz, to už se daří docela často.

Bez problémů není ani Škoda, u té občas chybí háček nebo nějaké písmeno a je zapsána jako Škod či Škda, opět se ale nevyhla tomu, že je zápis mnohdy doplněn o pomlčky, hvězdičky a tečky. To nemluvíme o tom, kdy se místo Škoda zapsal prostě jiný údaj. V registru je spousta značek Fabia, Octavia, Favorit nebo Superb.

Situace ale není tak hrozná. Zmíněné chybné varianty mají nejčastěji jeden či jednotky zápisů, jen některé zmíněné verze byly použity v desítkách případů. I to je ale stále velmi málo proti desítkám či stovkám tisíc aut dané značky v registru. Jenže když je v registru kvůli zmíněných chybám 16 tisíc značek a podobná chybovost a překlepovost je i u modelů, bobtná celá databáze do obludných rozměrů.

Chyby se samozřejmě objevují i u zdánlivě snadných názvu, třeba Octavia. Podle očekávání je jak s K místo C, tak s E na konci. Velkou kreativitu někteří přináší i při zápisu modelu i30: s mezerou, bez ní, s tečkou, pomlčkou. Navíc i zde se k názvu modelu přidává kde co od částí VIN přes motorizaci po výbavové stupně. Jediný model tak může mít vyšší desítky variant zápisu.

Opravit to moc nejde, protože co je psáno, to je dáno, a tak se jde spíše snahou situaci dál nezhoršovat dalšími chybami a ty stávající nechat postupně vymizet s tím, jak tato auto postupně mizí ze silnic.

Jaké chyby máte ve svém vlastním techničáku? Nejsou s tím spojeny i nějaké komické situace? Podělte se s námi v diskuzi.