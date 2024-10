Českým prodejům elektromobilů s náskokem kraluje Tesla. Pomohly jí dotace

Zásadní vliv mají dotace. Ty nyní mohou firmy a podnikatelé na elektromobily získat. Národní rozvojová banka, která program spravuje, hlásí, že na začátku října celkově přijala žádosti na podporu 5468 vozů.

V žádostech o dotace Tesla kraluje s 2449 vozy s výrazným náskokem. Chce ji téměř polovina žadatelů, přesněji 44,8 procenta. Druhá je podle aktuálních údajů značka Volvo s žádostmi o 503 vozů. V září podle údajů z registru našlo zákazníky 113 vozů Volvo EX30.

Žádosti o dotace na elektromobil (podle počtu vozů) Značka Počet Tesla 2449 Volvo 503 Volkswagen 472 Škoda 444 BMW 273 MG 255 Hyundai 142 Mercedes 140 KIA 100 SsangYong 91 Toyota 87 Renault 76 Ford 62 BYD 55 Dacia 52 Peugeot 43 Citroen 40 FIAT 40 Mini 35 Ostatní 168

Škoda je v pořadí dotovaných elektromobilů až čtvrtá za třetím Volkswagenem, a to i když na trh uvedla levnější verzi modelu Enyaq s cílem oslovit právě podnikatele, kteří by mohli dotaci využít. V registru ale v září přibylo jen 37 kusů modelu Enyaq 50, a to i když s cenovkou od 899 tisíc (s DPH a před započtením dotace) vychází jako velký kus auta za rozumné peníze i ve srovnání s konkurencí se spalovacími motory.

Zaostává zatím i Hyundai, který svůj elektromobil Kona vyrábí v Nošovicích. I tato automobilka přišla s marketingovou akcí s cílem dotace maximálně využít. V žebříčku to ale stačilo jen na sedmé místo a to až s odstupem za čínským MG.

Zajímavý je výsledek korejského SsangYongu, jehož elektromobil Torres se asi do potřeb českých živnostníků a firem trefil lépe než modely Toyoty, Renaultu, všech značek koncernu Stellantis i Dacie, jehož model Spring zdá se podnikatele tolik neoslovuje. Přitom s dvousettisícovou dotací by šlo ve výsledku o velmi dostupné přibližovadlo.

Pokud někdo do programu nepřisype peníze, zbývají peníze už jen zhruba na tisíc vozů, pozice Tesly by se tak měnit neměla. Pořadí dalších značek se ještě může měnit.

Pořadí dotovaných elektromobilů je ale trochu jiné než pořadí prodávaných elektromobilů. Hlavně pro velké firmy nemusí dotace dávat smysl. Problém je v nastavení, které vyžaduje, aby byl pořizovaný vůz alespoň dva roky v majetku firmy. Mnoho jich ale používá operativní leasing. Hlavně nadnárodní firmy by musely nákup dotovaného elektroauta vyjednat u mateřských společností, problematickým by mohla být i náhlá změna finančních výsledků, pokud by firma náhle auta kupovala do vlastnictví.

Dotace, při kterých mohou firmy a podnikatelé na elektromobil získat až 200 tisíc korun, prodeje aut do zásuvky zvýšily. Stále jde ale jen o jednotky procent celkových prodejů nových aut v Česku. V září šlo ale o nový rekord, podíl byl osm procent.