Volkswagen Amarok 3.0 TDI V6 Delta 4x4 – Rozlučka jako víno

Co nevidět spatří světlo světa nová generace pick-upu Amarok. Na rozloučenou s tou první připravilo české zastoupení VW Užitkové vozy atraktivní přestavbu. Autorem je firma Delta 4x4 a výsledek k nám zamířil na test.

Uvnitř k žádným výrazným modifikacím nedošlo, což v zásadě ničemu nevadí. Najdeme tu osvědčené pracoviště řidiče s klasickými budíky a prostřední obrazovkou zakomponovanou do přístrojové desky. Klimatizace a topení se ovládají otočnými ovladači, pro nastavení všemožných funkcí jsou tu klasická fyzická tlačítka. Třikrát hurá! Komfort posádky umocňují příplatková sedadla ErgoComfort s elektrickým nastavením. Nemají sice výrazné boční vedení, ale díky rozměrnému sedáku se sem vejdou různorodé typy postav, které se mohou těšit na příkladný komfort.

Přesnou cenu úpravy společnost neprozrazuje. Vždy se odvíjí od konkrétní představy klienta a také aktuální hodnoty použitých materiálů. Prý se ale bavíme o částce přesahující půl milionu korun. V redakci tipujeme hodnotu přestavby na nějakých 700.000 Kč, což by při takto vybaveném autě znamenalo celkovou cenu 2,3 milionu korun.

Celou úpravu, kterou jsme vám před časem podrobně představili ve videu (můžete si jej pustit výše), podtrhují LED mlhové světlomety s přisvěcováním a zadní rám s LED pracovními světlomety. Vhod přijde rovněž plynová vzpěra pro zadní víko korby s ložnou plochou 2,52 metru. Vyjma zvýšených nájezdových úhlů úpravce vyzdvihuje zvýšení průchodnosti terénem o osmdesát milimetrů. Komu by to nestačilo, může sáhnout po várce dalších úprav. Firma Delta 4x4 umí například 145litrovou nádrž paliva, zvýšené sání, zadní hliníkový nárazník, naviják na korbu, nádrž na vodu, nejrůznější typy hardtopů, ochranný nástřik korby či elektrohydraulický sněžný pluh s extraktorem na posypovou sůl.

Tím však modifikace daného kousku teprve započala. Když takto naspecifikované auto dorazilo do České republiky, zamířilo k firmě Delta 4x4 The Offroad Company. A ta odstartovala tu pravou show. Začněme úpravami karoserie. Auto dostává sadu širokých lemů blatníků, které karoserii rozšiřují o osmdesát milimetrů. Všímáme si i změn vpředu – jiný je vykrojený přední nárazník chráněný šestimilimetrovou vrstvou hliníku s ocelovou výztuhou, který zároveň slouží jako nosič navijáku. Ten dodala firma Horn a má 30 metrů dlouhé syntetické lano, průvlečné oko, dálkové a kabelové ovládání a tažnou silu 5,4 tuny. Naviják si k pohonu vyžádal samostatný akumulátor, který je uložený na korbě v plechovém boxu. Zadní nárazník je zase polepen oděru vzdornou černou strukturovanou fólií.

Už sériovému pick-upu dopřála automobilka řadu položek z vlastní příplatkové výbavy. Dostává tak například mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáček, multifunkční kožený volant s pádly, stříbrný kryt korby, pevné tažné zařízení (až 3,3 tuny), vodní přídavné topení, uzávěrku zadního diferenciálu či střešní LED světelnou rampu. Není divu, že původní cena 1.293.806 Kč se po započtení všech příplatků vyšroubovala o necelý půlmilion.

Ač se to zdá neuvěřitelné, první generace Amaroku je tu s námi již od roku 2009. I když pravda, v daném roce továrna vyprodukovala jen 193 kusů, naplno se výroba rozeběhla až v roce následujícím. Každopádně jde o mimořádně pestrý životní cyklus, který si na samém konci zaslouží rozlučkovou párty. A tu české zastoupení VW Užitkové vozy pojalo velkolepě. Společně s firmou Delta 4x4 totiž na sériové auto namontovali nespočet terénních úprav, které z už tak schopného užitkového vozu dělají parádní monstrum!

Motor, jízdní vlastnosti

Síly víc než dost

Zač stydět se nemá ani samotná motorizace. Aby ne, když jde o nejsilnější a nejhbitější variantu v nabídce. Srdcem tohoto černého drobečka je přeplňovaný třílitrový šestiválec spalující naftu. Maximální výkon má hodnotu 190 kW a točivý moment 580 newtonmetrů v pásmu od 1400 do 3000 otáček. Technika se standardně pojí s osmistupňovou samočinnou převodovkou a permanentním pohonem všech kol. Působivá je dynamika takového stroje – na stovku zrychlí za 7,3 sekundy a pokračovat může na rychlost přes 200 km/h! Ale pozor, to se bavíme o sériovém autě. Upravený kousek smí na speciálních gumách rozrážet vzduch rychlostí do 110 km/h.

Právě šestiválec je v případě VW značnou konkurenční výhodou. Naprostá většina přeživších pick-upů na českém trhu totiž spoléhá jen na čtyřválce. Proti nim má vidlicový turbodiesel s objemem 2967 cm3 hladší a sametovější chod, byť jeho pronikání do kabiny je intenzivnější než u lépe odhlučněných osobních vozů. Naopak dynamikou mile potěší, po drobné prodlevě na sešlápnutí plynového pedálu se parametry pustí do práce a předvedou solidní odšťuch, při němž snadno zapomenete na pohotovostní hmotnost přes 2,2 tuny. Auto moc hezky zrychluje nejen z místa, ale třeba i za obcí při potřebě okamžitého předjetí. Tah motoru v širokém spektru otáček však nejvíc oceníte při pracovních povinnostech, tedy s plnou korbou či zapřaženým přívěsem.

Ani spotřeba tohoto slůněte není nikterak dramatická. Vzhledem k vysoké stavbě karoserie (s níž se upravený Amarok mimochodem nevejde do většiny podzemních garáží) a naprosté rezignaci na aerodynamiku mi odběr mezi 9 až 11 litry na každých sto kilometrech nepřijde vůbec špatný. Ostatně s Fordem Ranger Raptor jsme dosahovali obdobných hodnot, a to měl pod kapotou slabší dvoulitrový čtyřválec.

Delta4x4 Volkswagen Amarok V6

Kompromisy, které odpustíte

Každodenní soužití s takovou specialitkou je pochopitelně o kompromisech. Na terénních pneumatikách a upraveném podvozku nedosáhnete na cestách takového klidu jako s pick-upem sériovým, natožpak třeba klasickým SUV. Omezení maximální rychlosti tu není pro nic za nic, už při tuzemské maximálce musíte auto neustále řídit, svižnějšímu tempu pak amarok s listovými pery vzadu začne vzdorovat nedotáčivostí a rychlou ztrátou gripu. Na druhou stranu je ale úplně jedno, jestli jedete na hlaďoučké asfaltce nebo rozmlácené okresce. V obou případech vůz poskytne obdobný komfort, při němž o nerovnostech na cestě prakticky nevíte.

Omezený rejd společně s nárůstem rozměrů a zapovězeným vjezdem do garáží komplikuje městské soužití. Pokud si ale takové auto pořídí někdo z centra Prahy, je to prostě blázen. Nazlobený Amarok patří někam úplně jinam, kde své povinnosti plní na jedničku. Ani na nezpevněných cestách nemusíte sundávat nohu z plynu, pick-up si to šine krajinou bez ztráty kytičky. A zahanbit se samozřejmě nenechá ani v ryzím terénu, byť mu chybí uzávěrka předního a středového diferenciálu a redukční převodovku supluje krátký první kvalt. Průchod offroadem je prvotřídní a díky mimořádné světlé výšce si nemusíte dělat starosti ani s pořádně vyjetými kolejemi. Jasně, upravená specialitka není pro všechny, ale kdo smysl tohoto auta chápe, ten z něj bude nadšený.

