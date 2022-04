Nový VW Amarok prozrazuje detaily, na trh dorazí před koncem roku

Divize Volkswagen Užitkové vozy pomalu poodhaluje důležité informace o nové generaci kompaktního pick-upu Volkswagen Amarok, který byl vyvíjen společně s novou generací Fordu Ranger. Oba vozy tak sdílí platformu T6 z vývoje modrého oválu a řadu technických komponent, ovšem zatímco Ranger byl již představen, na nový Amarok stále čekáme.

Automobilka se však čekání rozhodla zkrátit zveřejněním několika technických parametrů a detailů, díky kterým už můžeme nový Amarok srovnat s předchozí generací. Vůz bude dostupný s čtyřdveřovou i dvoudveřovou kabinou, na většinu trhů však jako první dorazí čtyřdveřová verze DoubleCab.

Ta bude ve srovnání s minulou generací o 96 mm delší (5350 mm) a rozvor povyrostl o 125 mm (3220 mm). Automobilka tak zkrátila přesahy karoserie vpředu i vzadu, čímž mimo jiné zlepšila nájezdové úhly a schopnosti vozu v terénu. Vůz by měl být také o 2 mm vyšší (1880 mm), na šířku však ztratí cca 34 mm (1910 mm).

Pozitivní zprávou je ovšem zvýšení nosnosti až na 1200 kilogramů, zatímco na tažném zařízení by měl vůz utáhnout až 3500 kilogramů. Tyto parametry by přitom měly být dostupné pro širší nabídku verzí pohonu a převodovek.

Zákazníci budou mít na výběr z celkem pěti motorizací. Všechny jistě potěší návrat vidlicového vznětového šestiválce, který doplní další čtyři motorizace, na jejichž upřesnění si budeme muset počkat. V závislosti na trzích však bude na výběr z jednoho benzínového motoru a až čtyř vznětových motorů.

Všechny motorizace budou čtyřválcové a o objemu dvou až tří litrů. Výkon bude putovat buď pouze na zadní kola, nebo na jeden ze dvou volitelných pohonů všech kol. Jedna verze nabídne stálý pohon 4x4, druhá přiřaditelný pohon všech kol. Jízdu navíc usnadní a zpříjemní až 30 asistenčních systémů, 20 z nich se přitom v Amaroku objeví vůbec poprvé.

Vůz bude postaven na kolech o velikosti až 21 palců, v závislosti na výbavě. V nabídce nebudou chybět LED světlomety, volitelně s funkcí LED Matrix (IQ. Light), a pestrá bude nejspíš také výbava kabiny. Očekává se, že Amarok od Rangeru převezme 8“ digitální přístrojový štít, který doplní infotainment s úhlopříčkou 10,1 a 12 palců (v závislosti na výbavě) - běžící na systému Ford Sync4.

Po designové stránce jistě najdeme řadu podobností s novým Fordem Ranger, se kterým bude Amarok zřejmě sdílet řadu strukturálně důležitých prvků karoserie. Automobilka nicméně hovoří o výrazné kapotě i mřížce chladiče, která má být kolmá a s horizontální mřížkou v horní části.

Z profilu by měly zaujmout tradičně ostře řezané lemy podběhů plochou horní stranou. Až 21“ litá kola navíc nově ve standardu nabídnou i all-terrain pneumatiky. Vzadu pak zaujmou nová světla, lemující víko korby, na které je vyražen nápis Amarok. Mezi podběhy by se přitom měla pohodlně vejít euro-paleta a problém by neměl být ani s jejím ukotvením.

Nový Amarok bude dostupný v pěti výbavových stupních. Základ je označen jednoduše Amarok, vyšší verze pak nesou tradiční názvy Life a Style. Od první generace si pak Amarok převezme i specifické výbavové stupně Panamericana a Aventura, které přinášejí ještě výraznější off-roadový nebo silniční charakter.

Výroba nového Volkswagenu Amarok bude zahájena ještě letos v severoafrickém závodu Pretoria a první kusy by se měly na trh dostat ještě před koncem roku. Současně s novou generací VW Amarok by přitom měla pokračovat i výroba první generace v argentinském závodu Pacheco, která je určena pouze pro jihoamerické trhy.