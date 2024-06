Volkswagen brzdí s elektromobilitou. Vrazí miliardy do spalováků

Volkswagen nakonec investuje přibližně 60 miliard eur do dalšího vývoje spalovacích motorů. Odrazit se to může i v Česku.

Sen o čisté elektromobilitě se hroutí. Volkswagen v minulosti sebevědomě uváděl, že od roku 2033 bude v Evropě prodávat výhradně elektromobily, ale už začíná tahat za záchrannou brzdu. Německá automobilka na nedávné konferenci Future of the Car v Londýně uvedla, že v budoucnu chce vyrábět více žádanějších plug-in hybridů, protože zájem o elektromobily oslabuje, a už skutečně začíná měnit své cíle.

Volkswagen v loňském roce vyčlenil 180 miliard eur na vývoj elektromobilů nové generace, ale i nadále investuje do tradičních aut. Přibližně jednu třetinu z peněz vyhrazených na nové elektromobily totiž použije na to, aby udržel své spalovací vozy konkurenceschopné. Německá automobilka tak bude pokračovat v modernizaci spalovacích motorů. Oficiálně to oznámil Arno Antlitz, finanční ředitel a provozní ředitel koncernu Volkswagen.

Pro Volkswagen je to velký odklon od minulých vyjádření, že se postupně bude věnovat jen čisté elektromobilitě. Aktuálně říká, že „budoucnost je elektrická, ale minulost ještě neskončila“. Ještě loni přitom šéf společnosti Thomas Schäfer mluvil o spalovacích motorech jako o „staré technologii“, a to dokonce i se syntetickými palivy.

Volkswagen tedy začal přehodnocovat své obchodní cíle poté, co si uvědomil, že o tradiční spalovací motory je u zákazníků stále velký zájem. Výrobci aut jsou v dnešních dnech v obtížné situaci, protože stále přísnější emisní předpisy jim komplikují výrobu modelů, o něž mají zákazníci největší zájem.

Dobrou zprávou je, že nové investice Volkswagenu do spalovacích motorů mohou pomoci i ke zlepšení ekonomiky v Česku. Mladoboleslavská Škodovka totiž už v loňském roce převzala odpovědnost za vývoj spalovacích motorů řady EA211 v obou variantách MPI i TSI. Ty se objevují v modelech koncernových značek Škoda, Volkswagen, Seat, Audi nebo Cupra.