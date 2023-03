Škoda a zodpovědnost za vývoj motorů řady EA 211: Technologie na dožití?

Společnost Škoda Auto dosud měla v rámci koncernu Volkswagen odpovědnost za vývoj atmosférických motorů MPI. Tyto jednotky spadají do motorové řady EA 211, kam patří také přeplňované agregáty TSI o objemech od 1,0 do 1,5 litru, a to včetně hybridních verzí. Nyní se zodpovědnost české automobilky za vývoj motorů rozšiřuje na celou řadu EA 211. V postupných krocích jej převezme do roku 2027.

Převzetí kompletní odpovědnosti za technický vývoj pro českou automobilku znamená nejen samotný technický návrh konceptů motorů, ale také vypracování potřebné dokumentace a sériovou realizaci včetně emisních, funkčních a dlouhodobých zkoušek, které probíhají jak ve vlastní zkušebně Motorového centra, tak v emisní laboratoři Škoda Auto.

Za předání kompetencí Škodě stojí především transformace Volkswagenu, který se více zaměřuje na elektromobily. Převzetí zodpovědnosti za vývoj motorové řady EA 211 však nelze chápat tak, že Volkswagen jen na českou značku přehodil nechtěný a upadající projekt. Zpřísňující se emisní předpisy sice v Evropě brzy v podstatě znemožní prodej vozů se spalovacími motory, ovšem tento způsob pohonu zůstane ještě dlouhou dobu relevantní v jiných regionech, kde elektrifikace momentálně není a v dohledné době ani nebude možná.

Součástí vývojového procesu je proto rovněž projektové řízení, které zahrnuje vývoj motorů nejen v rámci Evropské unie, ale také v Číně, Indii, Jižní a Střední Americe a Jižní Africe. Vozy poháněné motory řady EA 211 se totiž prodávají na všech obydlených kontinentech, a tak musí vývoj zohledňovat také lokální, specifické požadavky těchto trhů. Takže zatímco pro Evropu už se s novými spalovacími motory nepočítá, jen evolucí těch stávajících, například pro Čínu se ze stávajících konstrukcí vyvíjí specifické jednotky.

Johannes Neft, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast technického vývoje, řekl: „Převzetí odpovědnosti za vývoj celé motorové řady EA 211 je pro automobilku Škoda jednoznačným potvrzením vysoké úrovně její technické kompetence. Zároveň je tím podtržen i význam značky Škoda v rámci celého koncernu Volkswagen, neboť motory této řady nacházejí uplatnění v 50 modelových řadách sedmi koncernových značek.“

Těmi sedmi značkami, které Neft zmiňuje, je krom samotné Škody také Volkswagen, Seat, Cupra, Audi, ale také Volkswagen Užitkové vozy a čínská Jetta. V Mladé Boleslavi už od roku 2012 probíhá i výroba některých motorů EA 211 a doposud zde byly vyrobeny více než 4 miliony kusů. Škoda však říká, že rozšíření odpovědnosti za vývoj nebude bezprostředně znamenat rozšíření výrobních kapacit.

Motory EA 211

Koncern Volkswagen motorovou řadu EA 211 představil v roce 2011 jakožto nástupce předchozí řady EA 111. Jde o motory s ventilovým rozvodem DOHC se čtyřventilovou technikou, mezi jejichž hlavní výhody patří vysoká míra variability. V současnosti se s nimi můžeme setkat v podobě se třemi nebo čtyřmi válci a se zdvihovým objemem od 1,0 do 1,6 litru, přičemž jejich výkony dosahují od 48 kW do 115 kW a točivý moment je v rozmezí od 93 Nm do 250 Nm.

Jak již bylo naznačeno v úvodu, motory řady EA 211 mohou být nejen atmosférické nebo přeplňované, ale zároveň mohou kromě benzinu spalovat také CNG či etanol a být součástí mild-hybridní nebo plug-in hybridní pohonné soustavy. Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., vedoucí vývoje podvozku a agregátu Škoda Auto, uvádí: „Spalovací motory řady EA 211 charakterizuje vysoká účinnost, příkladná kultivovanost a nízká spotřeba paliva. Na těchto vlastnostech budeme dále stavět při vývoji atmosférických i přeplňovaných verzí, které mají před sebou zajímavou budoucnost na řadě světových trhů.“

Škoda Auto má pro vývoj motorů k dispozici nejen vlastní motorovou zkušebnu otevřenou v roce 2014, ale i špičkově vybavenou emisní laboratoř s nejmodernější analytickou technikou. Na motorových brzdách provádí 130 zaměstnanců testování 350 zkušebních motorů ročně. V emisní laboratoři, jejíž součástí jsou i 4 klimatické komory, proběhne za rok až 8.000 laboratorních testů. A právě do svého Motorového centra, kde se česká značka věnuje vývoji spalovacích motorů v podstatě již 120 let, nás Škoda pozvala na prohlídku při příležitosti oznámení rozšíření kompetencí. Odtud také pochází přiložené fotografie a video.

Zodpovědnost v koncernu Volkswagen

Důležitost Škody Auto v rámci koncernu Volkswagen dokládá skutečnost, že značka nemá na starosti jen motorovou řadu EA 211. Od roku 2021 totiž zastřešuje vývoj nové globální platformy MQB A0 Global, která je určena pro malé vozy mimoevropských trhů. Nová platforma bude nástupkyní platformy MQB A0 IN, na níž v současné době stojí modely Kushaq a Slavia vyráběné v Indii. Na základě platformy MQB A0 Global budou vznikat vozy pro Indii, Střední a Jižní Ameriku, Afriku a členské země Sdružení národů jihovýchodní Asie.

Kromě toho se ale Škoda účastní také vývoje modelů pro evropské trhy. Připomeňme, že Volkswagen české značce v roce 2020 svěřil zodpovědnost za společný vývoj nové generace modelů Passat a Superb. Dále má Škoda v rámci koncernu na starosti vývoj všech manuálních převodovek, i pro Volkswagen Užitkové vozy, vývoj automatů DQ200 nebo třeba také bubnových brzd, které s nástupem elektromobility zažívají renezanci.

Výhledově pak česká automobilka převezme zodpovědnost za vývoj všech spalovacích motorů koncernu, stejně jako všech automatických převodovek. Bude mít na starosti techniku přeplňování, vývoj katalyzátorů, funkční bezpečnosti, senzoriky, softwaru řídicích jednotek motoru nebo vlastního softwaru. V rámci prezentace zástupci značky uvedli, že řada z těchto kompetencí bude využitelná i pro elektromobily, tudíž Škoda nebude limitována pouze spalovacími motory.

Rozohněný Hrdlička

V samotném závěru prezentace se Ing. Martin Hrdlička, Ph.D. rozohnil v otázce lidských zdrojů. S ohledem na postupné rozšíření vývojové zodpovědnosti totiž bude automobilka přijímat na sto padesát nových zaměstnanců do oddělení Technického vývoj. Aktuálně se však musí potýkat s nedostatkem kvalifikovaných uchazečů, a to zejména kvůli upadajícímu zájmu o klíčové studijní obory – zejména strojní, elektrotechnické, elektrické, mechatronické nebo konstrukční.

Na přítomné novináře a zástupce škol z České i Slovenské republiky dr. Hrdlička apeloval, aby se pokusili pomoci se zviditelněným a zatraktivněním podobných oborů, o což se snaží i sama společnost Škoda Auto. Vedoucí vývoje podvozku a agregátu připomněl vysokou závislost naší republiky na automobilovém průmyslu, tudíž podle něj nejde ani tak o to, aby měla zrovna Škoda dost kvalitních zaměstnanců, ale aby jich byl dostatek pro celé průmyslové odvětví.