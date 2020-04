Volkswagen Caddy: Historie menších užitkových VW má i českou stopu

Volkswagen Caddy se léty hodně měnil, ale kompaktní užitková auta se dvěma véčky jsou s námi už 42 let. A jejich kariéra zdaleka nekončí, naopak, začíná psát novou kapitolu...

Volkswagen představil v únoru 2020 oficiálně pátou generaci užitkového Caddy. Nebo čtvrtou? Záleží tak trochu na úhlu pohledu. Kompaktní dodávky se zatím neprodávají, doba jim nepřeje. Automobilka se ovšem ohlédla do historie této řady, která trvá více než čtyři dekády. Celkem jich za tu dobu našlo své zákazníky více než 3,2 milionu. Pracanti pochopitelně nejdou na dračku tak dobře jako kupříkladu Golf, ze kterého koneckonců (většinou) vycházely, jejich trh je mnohem menší mají specifické určení. Ale to neznamená, že jsou neúspěšné, jinak by VW tvrdošíjně nezůstával u stejného jména.

První generace – Typ 14 (1978-2007)

Ale se jménem je to, pravda, trochu složitější. První generace (Typ 14) totiž debutovala v roce 1978 tak trochu inkognito - jako Rabbit Pick-up. Není se čemu divit, „králičí“ název dostal Golf I v USA. A právě tam se vyráběla také dvoumístná verze s korbou. Konkrétně v závodě Westmoreland nedaleko pensylvánského New Stantonu, nebo jihovýchodně od Pittsburghu, chcete-li.

Užitkový „golfík“ měl zadní tuhou nápravu s podélnými listovými pery. Ortodoxní konstrukce lépe snášela zatížení. Nákladový prostor s délkou 1,83 m přikryla plachta, případně laminátová nástavba, pak se z něj stala vlastně dodávka. Mohl se ale proměnit i kempinkové auto, firem, které nabízely takovou výbavu, bylo více. Sloužil rovněž pro volný čas. Během kariéry ho poháněly zážehové čtyřválce 1,5, 1,6, 1,7 a 1,8 l, diesely začínaly na 1,5 l a končily u šestnáctistovek, také s turbem.

Evropská produkce všestranného pick-upu se rozjela v roce 1982 v sarajevském TASu. Právě tehdy se objevilo konečně i jméno Caddy. To značí v angličtině nejen krabici, bednu, ale i nosiče golfových holí. Volkswagen svěřil výrobu právě pouze továrně ležící na území bývalé Jugoslávie, dnes hlavního města Bosny a Hercegoviny. O dekádu později byla kvůli válečným událostem zastavena. V jihoafrickém Uitenhage ovšem pokračovala dále až do roku 2007. Celkem se zrodilo 207 tisíc aut.

Druhá generace – 9K/9U (1995-2008)

V polovině 90. let se objevila druhá generace Caddy alias Typ 9K. Tentokrát ale nešlo o „valníček“, nýbrž dodávku s „batohem na zádech“, byla dostupná i v osobním provedení s prosklenou zadní částí. Jednalo se o dvojče Seatu Inca vzešlého z Ibizy druhé generace (6K). Obě měřily 4,2 m a sdílely architekturu malého Volkswagenu Polo 6N. Druhý Caddy se také vyráběl ve španělském, přesněji katalánském Martorellu. Při debutu jej poháněly benzinové motory 1.4 MPI/44 kW, 1.6 SPI/55 kW, 1.9 D/47 kW a stejně výkonná devatenáctistovka SDI.

Na rozdíl od osobních modelů ale neměl druhý pár bočních dveří, natožpak „šoupaček“, musely stačit přední klasické a zadní křídlové. Nákladový prostor disponoval objemem 2,9 m3, lhostejno na tom, zda byl zaplechovaný, nebo ne. V roce 1996 následovala naftová 1.7 SDI 42 kW a legendární 1.9 TDI 66 kW. V devadesátém sedmém přišel na řadu 1.6 MPI 55 kW s vícebodovým vstřikem, na přelomu milénia pak šestnáctiventil 1.4 MPI 55 kW.

U nás jezdilo těchto aut docela dost, dají se potkat i po čtvrtstoletí, i když už notně „unavená“. Existovaly opět i obytné speciály. Ač je představa okruhového závodění s dodávkou absurdní, v Británii se Caddy TDI po okruzích proháněl. Dožil v Argentině, kde prošel modernizací přídě a jeho produkce skončila v roce 2008.

Hlad po pck-upech vyřešil Volkswagen elegantně. Od léta 1996 do konce roku 2000 nabídl zákazníkům Caddy 9U. Ten neměl s jeho modely nic společného, šlo o Škodu Pick-up na základě moderní Felicie. Dostal jen jinou masku, která zapadala mezi tehdejší produkci VW, patřičný emblém a jiná kola. V Kvasinách jich se zážehovými šestnáctistovkami a naftovými devatenáctistovkami vzniklo 18.952, škodovácké motory 1,3 l se do nich nemontovaly, byl to přece volkswagen! Wolfsburg uvádí, že spolu se Seaty Inca i škodovkami se zrodilo 520 tisíc aut. Právě po odlišné přídi byla mezi českými majiteli vozů s okřídleným šípem jednu dobu docela sháňka.

Třetí generace – 2K (2003-2015)

Třetí generace Caddy (Typ 2K) z října 2003 se vrátila k platformě Golfu, tentokrát generace páté. Debutovala na autosalonu užitkových vozidel RAI v Amsterdamu. Měla i svého čistě osobního sourozence v podobě MPV Touran. Natáhla se na minimálně 4,4 m. Produkce se přestěhovala do továrny v polské Poznani, kde se rodili i nástupci.

Klientela si tentokrát mohla vybrat, zda chce zadní dveře křídlové, nebo vzhůru výklopnou stěnu. Přibyly konečně i boční posuvné, u dodávek standardně pouze jedny. Dovnitř se vešlo až 3,2 m3 nákladu. Vany a osobní verze doplnilo až sedmimístné MPV s přídomkem Life. Na podzim 2004 přišel „bydlík“ Tramper a v sezóně 2007 delší Caddy Maxi, následně se objevil k mání i pohon všech kol 4Motion. Staré zážehové motory 1,4 a 1,6 l se postupně vytrácely, stejně jako diesely (1.9 TDI, 2.0 SDI a 2.0 TDI), které v této generaci přešly na vlastní a ne zrovna povedené vstřikování čerpadlo-tryska.

Modernizací ve stylu Golfu VI (což byl pouze facelift „pětky“) prošel Caddy v roce 2010. Naftové motory, čtyřválce 1.6 TDI a 2.0 TDI, dostaly vstřikování common-rail, přišly i zážehové dvouventily 1.2 TSI. Do všech modelů se dostala elektronická stabilizace,. Oplastovaný a zvýšený Cross Caddy se objevil v sezóně 2012. Zkoušela se i elektrická varianta a individuálně modifikované kusy zase závodily. Do poloviny dekády Volkswagen vychrlil přes 1,6 milionu aut.

Čtvrtá generace, nebo rozsáhlý facelift? (2015-2020)

Zaslouží si vůbec důkladná modernizace z února 2015 označení nové generace? Vždyť i tovární kód 2K jí zůstal. Automobilka se ho ale drží... Nezměnila se nabídka osobních ani užitkových verzí s až sedmičkou sedadel, dodávky měly pochopitelně pořád jen dvě. Crosse nahradil Caddy Alltrack s pohonem obou náprav, varianta pro kempování se jmenovala Beach.

Caddy nabídl armádu moderních jízdních asistentů včetně nouzového brzdění, adaptivního tempomatu a dalších. Už se nevyráběl s motory 1.6 TDI ani v plynových verzích se zážehovými čtyřválci 1,6 a 2,0 l, ty nahradila přeplňovaná 1.4 TGI. Naopak přišly tříválce 1.0 TSI, čtyřválce 1.2 TSI dostaly čtyři ventily a před dvěma lety následovaly 1.4 TSI. Do závěru roku 2019 přibylo do statistik dalších 722 tisíc exemplářů, pokud bychom Typ 2K počítali dohromady od sezóny 2003, pak tedy produkce dosáhla takřka 2,4 milionu aut. To už je opravdu megaúspěch.

Na konci roku 2015 se objevily v tisku neostré fotografie stříbrného vozu se znakem Škody. Roomster druhé generace vycházel právě z modernizovaného Caddy, ale projekt byl na poslední chvíli stopnut. Logicky, badge-engineering nemohl fungovat. Tvary prvního Roomsteru mají sice řadu odpůrců, ale bylo to auto originální, navržené skutečně jako minivan a nikoli coby primárně užitkový vůz. Přeznačkovaný volkswagen znamenal krok zpět, možná i několik...

Moderna

Letošní Caddy je zcela nový, coby konstrukční základ posloužila platforma MQB. Pojme 3,3 až 4 m3 nákladu, nepřišel ani o delší variantu Maxi. Ta kratší těsně přerostla 4,5 m. Turbodiesely zůstaly u dvoulitrového objemu, zážehové jednotky zastupuje patnáctistovka TSI, respektive TGI ve verzi na zemní plyn. Výraznou novinkou jsou digitální palubní přístroje. Nechybí připojení mobilů ani celkem 19 jízdních pomocníků včetně šestice zcela nových. Budoucnost kompaktních užitkových (a užitečných) volkswagenů je zaručena i nadále, tenhle životopis zatím nebere konce...

Zdroje: Volkswagen, Carscoops, Wikipedia, Auto World Press, archiv auto.cz

Foto: Volkswagen