Volkswagen chce letos postavit 800.000 elektromobilů

Hildegard Wortmann, prodejní šéfka skupiny Volkswagen, měla během rozhovoru pro Reuters prozradit, že německý koncern plánuje v tomto roce vyrobit okolo 800.000 elektrických vozidel. V příštím roce už by to však mělo být až 1,3 milionu elektrických vozidel a do roku 2030 by výroba elektromobilů měla tvořit až polovinu celkové produkce.

Pokud by se přitom Volkswagenu skutečně podařilo vyrobit v tomto roce okolo 800.000 elektromobilů, zřejmě by skončil na druhém místě za Teslou. Ta totiž v loňském roce vyrobila 930.422 vozidel a do konce letošního roku by se chtěla přiblížit milníku 1,5 milionu vozidel, k čemuž má zřejmě nakročeno. Ostatně za první čtvrtletí vyrobila přes 305.000 vozů.

Herbert Diess, šéf Volkswagenu, měl přitom začátkem týdne zmínit, že plán vystřídat Teslu na pozici největšího výrobce elektromobilů na světě do roku 2025 nebude snadný, přesto se o to značka pokusí.

„Bude to těsný závod, ale my se nevzdáme,“ zmínil Diess. „Musím říct, že jsme nečekali, že náš hlavní americký konkurent bude tak rychlý a dobře připravený,“ dodal šéf německého koncernu.

Diess se přitom domnívá, že VW může Teslu předběhnout díky své širší nabídce, která zahrnuje jak masové modely, tak i prémiové/luxusní značky. Pro dosažení svého cíle je navíc koncern připraven investovat dalších 7,1 miliardy do výroby elektromobilů v Severní Americe a do roku 2030 plánuje nabídnout zákazníkům v USA, Kanadě a Mexiku až 25 nových elektrických modelů.