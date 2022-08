Volkswagen chystá emotivnější a přátelštější design, prozradil Kabaň

Automobilka Volkswagen se v posledních letech snažila vtisknout přídi svých vozů spíše agresivní styl, to by se však v budoucnu mělo změnit. Jozef Kabaň totiž v rozhovoru pro britské kolegy z Autocar prozradil, že značka VW nyní vstupuje do nové éry designu, který by měl být stylovější, expresivnější a přídě vozů by se měly spíše usmívat.

Video se připravuje ...

Změnu přitom zahajuje model ID. Buzz, který automobilka představila před pár měsíci a nyní ho úspěšně nabízí v rámci předprodeje. „Je to plně emocionální a ikonický vůz ještě předtím, než vyjede na silnici,“ uvedl Kabaň o novém ID. Buzz. „Není nikdo, kdo by tím produktem nebyl nadšený.“

„Budeme se snažit dělat všechny vozy s většími emocemi. Záleží na produktu, protože ne každé auto může mít tak pozitivní a přátelský charakter,“ uvedl Kabaň v rozhovoru pro britské kolegy a dodal, že v budoucnu uvidíme stále více kroků k expresivnějšímu designu VW. A to nejen u elektromobilů. „Všechny vozy dostanou více emocí a také více kvality.“

Jednou z klíčových priorit Thomase Schafera, nového generálního ředitele VW, je přimět lidi, aby si opět zamilovali vozy značky. A design by v tom mohl sehrát velkou roli. Volkswagen by tak měl být přátelštější, nikoliv agresivnější, jak řekl pro Autocar.

Agresivní přídě prý zkrátka nefungují. Ne všechna auta sice budou tak usměvavá a přátelská jako nový ID. Buzz, přesto by se přátelský design měl stát jedním z atributů společnosti do budoucna.