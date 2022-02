Volkswagen dokáže v roce 2023 v Číně vyrobit milion elektromobilů

Firmě, která vyrábí i v České republice, by k tomuto cíli měla dopomoci nová továrna v provincii An-chuej. Závod - společný podnik VW s čínskou automobilkou Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC) - by měl být schopen ročně vyrobit 300.000 vozů. Spuštěn má být příští rok. Společně se závody, které VW provozuje s firmami FAW Group a SAIC Motor by to podle Brandstättera mělo dát dohromady onen milion.

Volkswagen v prosinci oznámil, že v příštích pěti letech vynaloží na investice kolem 159 miliard eur (téměř čtyři biliony Kč). Z této sumy bude více než polovina směřovat do elektromobility a do digitalizace. Koncern ve své transformační strategii nazvané New Auto plánuje, že se díky investicím a rozvoji stane do roku 2025 lídrem trhu s elektromobily.

Prodej nových aut v Číně se loni zvýšil o 3,8 procenta na 26,28 milionu. Zaznamenal tak první celoroční nárůst za poslední čtyři roky. Čína v roce 2009 vystřídala na postu největšího automobilového trhu světa Spojené státy.

Německá automobilka loni v Číně prodala 70.625 vozů. Vinou chybějících čipů a pokračující pandemie covidu-19 tak nesplnila svůj cíl prodat 80.000 až 100.000 vozů.

Čína je důležitým odbytištěm i pro českého výrobce automobilů Škoda Auto, který je dceřinou firmou Volkswagenu. Škoda v lednu oznámila, že loni zákazníkům v Číně dodala 71.200 aut, což odpovídá poklesu o 58,8 procenta.