Volkswagen ID.2 bude zřejmě dalším elektrickým SUV

Volkswagen dnes na evropských trzích nabízí elektrické modely ID.3 a ID.4, které by v brzké době mělo doplnit ještě SUV-kupé ID.5 a stylový elektrický minivan ID.Buzz. Během nadcházejících let bychom se však měli dočkat rozšíření nabídky také opačnou stranou.

Pod modely ID.3 a ID.4 by se totiž měly objevit ještě dva elektrické modely, které by měly cílit na zákazníky hledající dostupný městský elektromobil. Spekulace některých zahraničních médií přitom naznačují, že model ID.2 by opět mohl dostat karoserii elektrického SUV či crossoveru.

Zprávy přitom pochází od kolegů z Auto Express a Automotive News Europe, kteří shodně naznačují, že model ID.2 by mohl být něco jako „baby-SUV“ v nabídce elektrických modelů značky. Ostatně při popularitě tohoto segmentu bychom se vlastně automobilce ani nedivili.

Před časem se navíc objevily spekulace, podle kterých Volkswagen pracuje na vývoji cenově dostupnější varianty čistě elektrické platformy MEB, na které by mohly vzniknout malé a finančně dostupné elektromobily i dalších značek v rámci koncernu – včetně Škody a Seatu.

Vraťme se ale zpátky k modelu ID.2, respektive spekulacím o jeho technice a době příjezdu. Malý elektromobil by měl podle všeho opět nabídnout výběr z několika velikostí baterií, přičemž ta nejmenší by však mohla mít kapacitu pouze okolo 30 kW. Elektrický dojezd by se pak pohyboval pouze okolo cca 193 kilometrů.

Na první pohled to není žádná sláva, zájemcům o malý městský elektromobil by to ale mohlo stačit. Zvlášť při správně nastavené cenovce. Ta by se však podle Automotive News Europe mohla pohybovat od cca 19.000 eur, což by znamenalo cca 481.500 Kč.

Je ale otázkou, kdy se vlastně elektrické novinky dočkáme. Některé spekulace totiž hovořily o roku 2023, Auto Express ovšem uvádí až rok 2025 a Automotive News Europe dokonce až rok 2027. Ještě před ID.2 by se však stejná technika mohla objevit v již zmiňovaných malých elektromobilech značek Škoda a Seat. Nové městské SUV tak bude mít ještě rozhodně čím překvapit.