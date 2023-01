Volkswagen ID. Buzz oficiálně dorazil k českým prodejcům. Na co se můžeme těšit?

Oficiální premiéra čistě elektrického VW ID. Buzz, včetně užitkové verze ID. Buzz Cargo, proběhla již začátkem března loňského roku. Předprodej na českém trhu byl zahájen v červenci a koncem roku se vozy oficiálně objevily na prvních akcích. Během dnešní tiskové konference však automobilka konečně potvrdila, že od včerejška jsou dostupné také u prodejců.

U všech prodejců by tak v současnosti měl být přinejmenším jeden testovací vůz, který zákazníkům umožní si největší a nejpraktičtější model z elektrické rodiny ID. konečně vyzkoušet. Ještě předtím však již automobilka přijala asi 130 objednávek v rámci předprodeje, přičemž zhruba 80 % tvořila verze osobní. První zájemci o nový ID. Buzz by se doručení vozu měli dočkat zřejmě již v lednu.

Pokud si přijdete objednat vůz nyní, bude dodací lhůta záležet především na konkrétní specifikaci. U základního užitkového modelu Cargo lze očekávat dodání v řádu nižších jednotek měsíců, u bohatě vybavených osobních modelů však bude lhůta o něco delší. Maximálně však kolem jednoho roku. Divize Užitkové vozy přitom zatím očekává zájem především o osobní verzi, ve hře by však měla být i jednání s fleetovými zákazníky, kteří by mohli zvýšit zájem o užitkový model.

Připomeňme, že dnes mají zákazníci k dispozici pouze jednu konfiguraci. Základem vozů je platforma MEB osazená baterií s využitelnou kapacitou 77 kWh (maximální kapacita 82 kWh), pohon zajišťuje jeden vzadu uložený elektromotor. Ten poskytuje nejvyšší výkon 150 kW (204 k) a maximální točivý moment až 310 Nm.

Osobní model ID. Buzz by měl mít spotřebu cca 20,6 kWh na 100 km, na jedno nabití by tak měl ujet až 423 kilometrů. Užitková verze Cargo, která má nepatrně odlišný interiér, je lehčí a uzpůsobena přepravě objemnějších nákladů, by měla mít spotřebu cca 20,4 kWh na 100 km. Na jedno nabití by tak měla urazit až 425 kilometrů.

Nabíjení obou modelů je standardně možné při výkonu až 170 kW, což je aktuálně maximum, které platforma MEB umožňuje. Nabití akumulátoru z 5 na 80 procent by mělo být otázkou zhruba 30 minut.

Cena osobní verze modelu ID. Buzz Pro (150 kW) začíná od částky 1.593.854 Kč, čímž elektrická verze hezky zapadá do zbytku rodiny. Starší VW Multivan 6.1 ve výbavě Comfortline (150 kW DSG 4Motion) totiž v současné akční nabídce začíná od částky 1.579.000 Kč, zatímco nový Multivan (T7) eHybrid ve výbavě Life (160 kW DSG) startuje od 1.582.275 Kč. Za užitkový ID.Buzz Cargo pak zákazníci zaplatí od částky 1.236.741 Kč (bez DPH).

Oba elektrické modely, tedy ID. Buzz Pro i ID. Buzz Cargo, přitom v základní výbavě nabídnou například kompletně síťově propojené informační a zábavní systémy, multifunkční volant, světlomety LED, automatickou klimatizaci, tempomat, asistenční, resp. výstražné systémy, jakým je „Car2X“, a asistenta pro nouzové brzdění „Front Assist“ (ID. Buzz Pro má v sériové výbavě navíc také asistenta pro jízdu v jízdním pruhu „Lane Assist“).

Krátce za volantem

Během akce jsme si mohli oba modely také vyzkoušet, přičemž u obou stojí za zmínku především vysoký jízdní komfort a skvělá obratnost vozu. Elektromotor o výkonu 150 kW nemá s autem větší problémy a svižně reaguje na pohyby akcelerátoru. Brzdění rekuperací je při jízdě po městě praktické, klasické brzdy jsou pak docela slušně čitelné. Navíc mají hezký záběr.

Nejspíš nepřekvapí, že u nenaloženého modelu Cargo je cítit nepatrně větší chuť do života, ostatně nemá vzadu lavici. Užitková verze má navíc i lehce upravenou kabinu, která působí poněkud vylevněně, ačkoliv i klasický osobní Buzz sází především na tvrdé plasty. Zpracování je ovšem na úrovni.

U osobní verze ID. Buzz možná trochu zamrzí absence odkládací poličky na vrchní straně palubní desky, kterou disponuje model Cargo. Užitková verze zde navíc nabízí i 12V zásuvku, kterou jsme u osobního modelu u předních míst hledali marně. V obou případech ale potěší dostatek USB-C portů. Osobní verze pak nabízela příjemná sedadla, nastavitelná v mnoha směrech, zatímco užitková verze je vpředu osazena třemi místy. Mezi zajímavosti užitkové verze pak jistě patří i speciální úložný prostor na nabíjecí kabely v podlaze, přístupný po otevření bočních posuvných dveří.

Stojí také za zmínku, že zadní třímístnou lavici u osobní verze modelu ID. Buzz nelze vyjmout, tedy přinejmenším to není možné bez šroubováku a sady nářadí. Jedním z důvodů má být skutečnost, že jsou zadní sedadla vybavena zátěžovými senzory, které pracující i se systémem eCall. V případě krizové situace je tak vůz schopen odeslat záchranným složkám informaci o tom, kolik osob bylo v autě.

Nikdo ale zatím netuší, jak by se systém vozu zachoval po odpojení senzorů při demontáži zadní lavice. Díky dvojitému dnu zavazadelníku, které ovšem v případě potřeby vyjmout lze, je však stále možné vytvořit po sklopení zadních opěradel rovnou ložnou plochu s délkou kolem dvou metrů. Spát na cestách tak bude možné ještě před příchodem verze California, která se očekává nejdřív v roce 2025.

Zajímavé výhledy

Model ID. Buzz California ale není jedinou zajímavostí, na kterou se můžeme těšit. Během prezentace zazněla informace, že automobilka pracuje na prodloužené verzi, která by se měla začít vyrábět zhruba v listopadu tohoto roku. Model natažený o cca 25 centimetrů dostane delší rozvor a větší baterii s maximální kapacitou až 91 kWh, na český trh ale dorazí zřejmě až s ročním zpožděním.

V příštím roce pak očekáváme zahájení výroby modelu s novou baterií o maximální kapacitě 84 kWh, která nahradí dnes vyráběný a dodávaný model s baterií o maximální kapacitě 82 kWh. Zhruba v dubnu 2024 navíc automobilka zahájí výrobu modelu ID. Buzz GTX, který jako jediný nabídne pohon všech kol díky dvojici elektromotorů.

Vrcholná verze by měla mít výkon 220 kW a dostupná bude jak s krátkým rozvorem (84 kWh baterií), tak s dlouhým rozvorem (91 kWh baterií). Zhruba v červnu příštího roku pak začne výroba modelu s nejmenší baterií o kapacitě pouze 63 kWh, který bude dostupný jen s krátkou karoserií. Je však potřeba počítat s tím, že od zahájení výroby do příchodu na český trh může uběhnout klidně až rok. Bližší informace o nových verzích se ale nejspíš dozvíme během jejich premiér s dostatečným předstihem.

Již koncem tohoto roku se navíc očekává příchod modelu ID. Buzz s modulem pro různé vestavby a přestavby. Na jeho základech by pak mohla vzniknout různá speciální vozidla, jako například vozy pro městskou policii, záchranáře, apod. Již během české prezentace jsme však viděli vůz s jednoduchou dílenskou vestavbou, který nabízel celkem slušně vybavenou dílnu na cestách. Nový ID. Buzz se tak zatím zdá být skutečně zajímavým a všestranným společníkem, který má ještě rozhodně co nabídnout a čím překvapit.